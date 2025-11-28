和歌山県農業協同組合

和歌山県農業協同組合（和歌山県和歌山市、代表者：坂東紀好、以下「JAわかやま」）は、2025年4月に和歌山県内の８つのＪＡが合併し誕生しました。

誕生を機に和歌山県の農産品の魅力を全国に届ける「わかやま、そのままプロジェクト」をスタート。その集大成として11月30日に和歌山城西の丸広場にて「わかやま、そのままフェス 2025 Presented by ココカラ和歌山」を開催。

2025年度は和歌山県上富田町「Settle」のシェフ、岡野真子さん監修による県内の果物・野菜の魅力を最大限に引き出す季節ごとのオリジナルタコスを開発。

オリジナルキッチンカーを作り、全国4か所（東京・大阪・宮城・愛知）のイベント会場にて販売。その集大成として「わかやま、そのままフェス」を開催します。

「わかやま、そのままフェス」は和歌山の食・音楽を体感できるイベント。ブースではみかん狩り体験・新鮮な農産品・水産加工品などを販売するほか、オリジナルタコスや和歌山の食材を楽しめるキッチンカーも勢ぞろい。ステージでは和歌山にゆかりのあるアーティスト＆DJによるライブ、安田大サーカスHIROさんと「ＪＡわかやまＰＲ大使『ココワカ姫』」の宮本李菜さんMCによる「わかやま大抽選会」を実施。フィナーレに向けて、メインアーティストは持田香織さんに登場いただき、スペシャルライブで会場を盛り上げます。

～ 実施概要 ～

入場料金：無料

出演者 ：JAわかやま組合長 坂東紀好 / 持田香織 / 安田大サーカス HIRO / 和歌山青果（株）/ 風尾彩花(テレビ和歌山アナウンサー)/ 円香 / JAわかやま女性会 / 山西アカリ / 宮本李菜 / richblack / DJ UKI a.k.a Uki Boogie / SPNY / WKYM BREAKIN‘ LAB

内容 ：オープニング / 模擬競り / 山西アカリ（「有田みかんアンバサダー」）スペシャルライブ / HIROと宮本李菜の「わかやま、そのまま」大抽選会/DJ UKI a.k.a Uki Boogie & SPNY（DJステージ）/WKYM BREAKIN’ LAB（ダンスショーケース）/ 円香（アコースティックステージ）/ 持田香織（スペシャルゲストステージ）/ エンディング

スケジュール

「わかやま、そのまま。」プロジェクト とは

※タイムスケジュールは変更の可能性があります。

JAわかやまの農産品ブランド「ココカラ和歌山」の魅力を全国に発信することを目的とし、プロジェクトとして、自由度が高く

気軽に好きな具材を挟んで楽しめることから近年注目度が高まっているタコスに着目し、”わかやまをそのまま楽しめる”オリジナルタコスを開発。さらにキッチンカーで全国各地を巡り、大人から子どもまで幅広い世代の方々に、”わかやまのそのままの魅力”を全国各地へお届けします。

オリジナルタコスについて｜Settle 岡野真子さんからのコメント

和歌山の食材を活かした冬のタコスとして、焼きみかん&豚肉カルニタス、大根&キウイソース&熊野牛ミンチをメインにした2種類のタコス。食材そのものの色味や風味を活かして創り上げました。

■岡野 真子さん Settle（セトル）

4年間、ニューヨークでレストランを経営。コロナ禍を機に帰国し、祖母の家と土地を使ってキャンプ場と小さなレストランをオープン。以来、地元の食材を使ったタコスが大人気で、本音と情熱に溢れた街ニューヨークで受けたインスピレーションを料理づくりに反映させている料理人。

ゲスト情報

持田 香織（モチダカオリ）

作詞作曲家。1996年Every Little Thing のボーカルとしてデビューし、来年でデビュー30周年を迎える。アルバム『Time to Destination』は累計約350万枚を超える大ヒットを記録。現在はソロ活動を軸に、2025年5月にはミニアルバム『qq』をリリース。定期的にライブやイベントに出演しながら、日々を丁寧に紡ぎ、

深い感性で表現の幅を広げている。

山西 アカリ

2013年に作曲家 水森英夫 氏の門下に入り、2017年に演歌ガールズグループ 水雲‑MIZMO‑ としてメジャーデビュー。2022年6月、ソロ歌手としてシングル「拝啓 みかんの里」でデビュー。 また、地元・有田の “みかん” をテーマにした活動でも注目され、「有田みかんアンバサダー」に就任。 現在は豊かな歌唱力と親しみやすい人柄を武器に、演歌の“若き実力派”として全国展開中。

アクセス

和歌山城：〒640-8146 和歌山県和歌山市一番丁３

※駐車場のご用意はございません。お車でお越しの方は周辺のパーキングをご利用ください。

ＪＲ和歌山駅からバス（0系統、25系統）和歌山城前（旧：公園前）バス停下車orＪＲ和歌山駅からタクシー

南海和歌山市駅から徒歩約10分

和歌山県農業協同組合（JAわかやま）概要

■名称 和歌山県農業協同組合（JAわかやま）

■所在地 和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1 和歌山県JAビル

■施設HP https://kokowaka.jp/