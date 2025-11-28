【ロイヤルパインズホテル浦和】冬限定のりんごパフェ「青森産紅玉のアップルパイパフェ～あたたかいシナモンソースと共に～」を2025年12月1日(月)～31日(水)で販売

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和（所在地：埼玉県さいたま市、総支配人：真野浩明）1Fペストリーショップ ラ・モーラは、2025年12月1日(月)～31日(水)の期間限定で「青森産紅玉のアップルパイパフェ～あたたかいシナモンソースと共に～」を販売いたします。

ほどよい酸味と食感が特徴の紅玉を自家製コンポートにし、サクサクのパイと合わせました。アッサム茶葉を使用したパンナコッタやホットワイン風ジュレがまるでホリデーを感じる味わいに。あたたかいシナモンソースをかけるとシュトーレンのような風味もお楽しみいただけます。

◆青森産紅玉のアップルパイパフェ～あたたかいシナモンソースと共に～詳細

金額：\2,000（税込）

ドリンクセット：\2,400（税込）

販売期間：2025年12月1日(月)～31日(水)

時間： 11:00～17:00（ラストオーダー 16:00）

予約：Web予約フォームまたはお電話にてご予約承ります。

ご予約フォーム

https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-lamora/reserve

TEL：（048）827-1161（直通）

◆ペストリーショップ「ラ・モーラ」

ラ・モーラ店内ラ・モーラ店内

季節感あふれる上質な素材を使ったお菓子やパンなどを、バラエティー豊かに取り揃えたペストリーショップ。お菓子作りの様子をご覧いただける開放的な店内では、心を込めて仕上げた品をテイクアウトやカフェなど、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

店舗名：ペストリーショップ「ラ・モーラ」

住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 1F

テイクアウト10:00 ～20:00

カフェ10:00～17:00(ラストオーダー 16:00)※軽食は11:00～

HP：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/lamora

TEL：048-827-1161（直通）

【ロイヤルパインズホテル浦和】

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

企業名：ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/