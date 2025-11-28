アキッパがJリーグ「福島ユナイテッドFC」と連携

akippa株式会社

スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、Jリーグ所属のサッカークラブ「福島ユナイテッドFC」を運営する株式会社AC福島ユナイテッド（代表取締役社長：鈴木勇人）と連携し、ホームスタジアム「とうほう・みんなのスタジアム」周辺のアクセス環境向上に取り組みます。

今回の連携では、スタジアム周辺エリアに事前予約制の民間駐車場を新たに開拓することで試合開催時に課題となっていた駐車場不足の解消を目指します。

来場者が安心して車で来場できる環境を整備するとともに、地域住民や周辺施設への負担軽減にもつなげてまいります。

また、駐車場開拓はアキッパの総代理店である株式会社オリコカーライフと連携し、今シーズン最終戦を終えた後、駐車場台数を増やしていく予定です。

福島ユナイテッドFCのホームスタジアムである「とうほう・みんなのスタジアム」は、福島県福島市に位置し、約21,000人を収容できる県内有数の多目的スタジアムです。

東北自動車道「福島西I.C.」から車で約10分、JR「福島」駅から車で約20分という立地から試合開催時には多くの来場者が車で訪れます。

スタジアムが位置する「あづま総合運動公園」には、野球場やテニスコートなど複数のスポーツ施設が併設されています。

そのため他競技の大会と開催日が重なる日には、公園内最大の大駐車場（1,014台）が早い段階で満車となり、入庫待ちの車列が発生しているためサポーターはもちろん地域全体の課題となっていました。

このような背景を踏まえ、アキッパは福島ユナイテッドFCと連携し、J2・J3百年構想リーグに向け、本格的に周辺エリアでの民間駐車場の開拓に取り組みます。

スタジアム周辺にお住まいの方や地域企業さまにご協力いただき、これまで活用されていなかった空きスペースを新たに駐車場として登録いただくことで、より多くの来場者が安心して車で来場できる環境づくりを進めます。

駐車場の新規登録はこちら▼

https://akippa-owner-recruitment.orico-carlife.jp/?email_subject=fufc

事前予約制の導入により来場時間の分散が図られるほか、利用可能な駐車場が周辺に増えることで公園内駐車場へのアクセス集中を防ぎ、混雑緩和にもつながることが期待できます。

なお、アキッパにて登録いただいた駐車場は試合のない日にもご利用いただけます。

地域の方の日常利用はもちろん、県外から訪れる観光客にとっても便利な交通環境づくりに貢献できるよう努めます。

アキッパでは全国各地のスポーツクラブと連携し、試合開催時のアクセス改善や駐車場不足の解消に取り組んでいます。

福島県内でもB.LEAGUE所属の「福島ファイヤーボンズ」と協力し、ホームアリーナ周辺の駐車場開拓を進めるなど、地域に根ざした活動を展開しています（※）。

今後も培ったノウハウを活かし、地域とともに誰もが安心してスタジアムへ足を運べる環境づくりを進めてまいります。

※ 取り組み詳細はこちら▼

アキッパがB2・福島ファイヤーボンズと連携、2025年4月オープンの宝来屋 ボンズアリーナ周辺の駐車場開拓に取り組みます

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000497.000016205.html

■福島ユナイテッドFCとは

https://fufc.jp/

福島県の福島市、会津若松市、伊達市、伊達郡国見町、桑折町、川俣町を中心とする福島県

全県をホームタウンとするプロサッカーチームです。サッカー以外にも、東日本大震災の原

発事故の影響で風評被害を受けた農作物の払拭ならびにPRを目的に、2014年から選手が自

ら作る農業部を発足。地域参加型「みんなでつくるスタジアム」 -日本初の完全木造＆世

界初の循環型木造スタジアム構想-を立ち上げ、また、Jリーグクラブ初、LGBTQ＋に関する

取り組みの評価指標「PRIDE指標」において、最高評価「ゴールド」を受賞するなど幅広い

取り組みを行なっております。

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計500万人（2025年11月時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

