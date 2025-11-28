メンズヘルスクリニック「to clinic shibuya（トゥークリニックシブヤ）」B4A主催 「自由診療DXアワード2025」で表彰

医療法人aube

to clinic shibuya（トゥークリニックシブヤ、所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7F、院長：荘子 万可）は、株式会社B4A（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：植松 正太郎）が主催する「～B4A presents～ 自由診療DXアワード2025」において、自由診療クリニックのDX推進に関する取り組みが評価され、表彰されました。

本アワードは、自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」を活用し、予約・電子カルテ・会計・CRMなどの領域で先進的なクリニック運営を行う医療機関を表彰する祭典です。

2025年11月1日（土）に、CE LA VI TOKYO（東京都渋谷区）にて開催された授賞式には、全国の自由診療クリニックやパートナー企業が参加し、先進的なDX事例の共有と交流が行われました。

今回のto clinic shibuyaの表彰にあたっては、「手ぶらで決済」機能を活用し、患者様へのスムーズな医療体験を実現している点を評価いただきました。

院長コメント

受賞式の様子院長 荘子 万可

今年4月にB4Aを導入した際に、弊院として重要視している患者体験価値の向上の一環としての事後web決済機能の開発を要望し、急ピッチで実装いただいた「手ぶらで決済」機能に関しての表彰でしたが、開発から運用のフェイズにいたるまでを通じて熱量を持ってサポートしてくださったb4aスタッフの皆様方のお陰様と思っております。

今後とも、患者様方へのより良い体験価値の提供と、B4Aのさらなる発展に寄与できるよう、努めてまいります。

to clinic shibuya（トゥークリニックシブヤ）とは

to clinic shibuya（トゥークリニックシブヤ）は、ビジネスパーソンを医療の力でエンパワーメントするクリニックです。アンチエイジングに強みをもつドクターが、お一人お一人のお悩みに寄り添い、内側と外側、両面から真の健康をサポートします。

プライベートな空間で御安心して診療を受けていただける体制を整えています。

to clinic shibuya（トゥークリニックシブヤ）

代表者： 院長 荘子 万可

所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7F

設立年月：2024年8月1日

HP：https://toclinic.jp/

診療時間 平日 9:00-18:00（完全予約制）

メールアドレス：https://lin.ee/cwwRJOX（to clinic shibuya公式LINE)

Instagram https://www.instagram.com/to_clinic_shibuya/