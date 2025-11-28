JFA¡ß´Á¸¡¶¨²ñ¡¡¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½) ´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô:µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö Íý»öÄ¹¡§»³ºê¿®É×¡¿°Ê²¼¡¢´Á¸¡¶¨²ñ¡Ë¤¬2025Ç¯6·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖÁ´ÎÏ½³µå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½) ´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏŽ¤À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ÈÀ¸³¶³Ø½¬¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ì¡¦´Á»ú¤Î¿¶¶½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤È³Ø¤Ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ä´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹Ž¡SAMURAI BLUE(ÆüËÜÂåÉ½)¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÏÍèÇ¯2026Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò´Á»úÌäÂê¤Ç¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢JFA¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡ÖJFA.jp¡×¤ª¤è¤Ó´Á¸¡¶¨²ñ¡ÖÁ´ÎÏ½³µå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½) ´Á»ú¸¡Äê¡Ù¤Î³µÍ×
¡¡¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë´Á»úÌäÂê²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Á»ú¸¡Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢2011Ç¯¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤ËÂ³¤¡¢U-17¡¢U-20ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤âÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ãÆ®¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Á»úÌäÂê¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Á»ú¸¡Äê6µé～2µé¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Æñ°×ÅÙ¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áŽ¤»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤«¤é¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ø½¬¼Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡
¢¨¥×¥ê¥ó¥È¥¤¥áー¥¸¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó´Á»ú¸¡Äê¡¡É½ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¡Ë
¡ÚÇÛÉÛ¾ðÊó¡Û
°Ê²¼ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡▶JFA¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡ÖJFA.jp¡×
¡¡·ÇºÜ¥Úー¥¸¡ÊURL¡§ https://www.jfa.jp/nadeshikojapan/ ¡Ë
¡¡▶ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¡ÖÁ´ÎÏ½³µå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸ (URL¡§ https://www.kanken.or.jp/kanken/fun/jfa-samuraiblue.html)
°Ê¾å