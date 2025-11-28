¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¡¢ºë¶Ì2Å¹ÊÞÌÜ Ä¾±Ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡Á¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·µ¬½ÐÅ¹¡Á
À¸ÆýÀ¸»ºÎÌËÜ½£Âè£±°Ì¤ò¸Ø¤ëÆÊÌÚ¸©¤Ç¡¢»ýÂ³Åª²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì (±¿±Ä¡§¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§¾®ÌîÄ¾¼ù)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¦¥é¥¤¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï6Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Ï¡¢º£½©¡¢¥°¥ë¥á¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·¿ÀìÌçÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¤Ê¤É¿·µ¬19Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à25Å¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢ËÒ¾ìÄ¾±Ä¤Î¡ÖËÜ³Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡×¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀéËÜ¾¾¥ß¥ë¥¯¥½¥Õ¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢ÆýÀ½ÉÊÅù29¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¡Ê¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡¦ÊªÈÎ¡Ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ÎÌó4³ä¤òÃ´¤¦ËÒ¾ì»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¡¢½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖPURE MILK FARM¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¤òÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§
1¡¥ËÒ¾ì¼«Ëý¤Î¥ß¥ë¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä & ¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÖPURE MILK FARM¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤¬¼«¼Ò¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸Æý¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î»ÝÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ý¤É¤±¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÌ¾Êª¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥§¥¤¥¯¡¢ÆÊÌÚ¤Î¤¤¤Á¤´¤«¤éºî¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥·¥§¥¤¥¯Åù¡¢23¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊËÒ¾ì¥¹¥¤¡¼¥Ä
ËÒ¾ì¤Î¹©Ë¼¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿ PURE MILK¥×¥ê¥ó ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥·¥å¥¬¡¼¥é¥¹¥¯¡ËÅù6¼ïÎà¤òÊªÈÎÍÑ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¡§
ÀéËÜ¾¾¥ß¥ë¥¯¥½¥Õ¥È 470±ß
Ç¯´Ö¿ô½½ËüËÜ°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¡¢¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¤ÎÀ¸Æý¤Çºî¤Ã¤¿¡É¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¡É¤È¡É¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡É¤¬¼«Ëý¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥§¥¤¥¯ 500±ß
¼«Ëý¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃí¤¤¤À¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥·¥§¥¤¥¯¡£
PURE MILK ¥×¥ê¥ó¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë 1¸Ä 490±ß
ËÒ¾ìÆâ¤Î¹©Ë¼¤Ç¼êºî¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤Ï°ìÀÚ²Ã¤¨¤º¡¢ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÎµíÆýËÜÍè¤Î´Å¤µ¤È¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×¡§
¡¦Ì¾¾Î¡§ÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±©À¸Å¹¡Ê¥Õ¡¼¥É¥Õ¥©¥ì¥¹¥È3³¬¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê2-281-3¡¡3³¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á21¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼20¡§30¡Ë
¡¦¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡§23¼ïÎà¡¡ÊªÈÎ¡§6¼ïÎà
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢Æá¿ÜÌî¤¬¸¶¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òË¾¤à¡ÖÀéËÜ¾¾¥Æ¥é¥¹¡×¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖÃÓ¡×¡¢Ìó100É¤¤ÎÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´Ä¹4km¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ìÎÁ¡¦Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶âÌµÎÁ¤Ç1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ëËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
https://www.senbonmatsu.com/info/JyunkangataRakuno_pamphlet.pdf
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó Ã´Åö¡§¾å¸¶¡¦¹¾Ï¢¡¦ËÌÅç¡¦Âç¾Â¡¦¼é¾å TEL: 03-6810-8136 ·ÈÂÓ: 080-5888-4306
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ïhttps://www.horai-kk.co.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìHP
https://www.senbonmatsu.com/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìInstagram
https://www.instagram.com/senbonmatsufarm/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì£Ø
https://x.com/senbonmatsufarm
