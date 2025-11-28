YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=rWLgXVdLz5Q

台湾BLドラマ『看見愛（カンジエンアイ）～See Your Love』予告編120sビデオマーケット 公式チャンネル

昨年2024年10月に日台同時配信された台湾BLドラマ「看見愛（カンジエンアイ）～See Your Love」のBlu-rayが2026年2月20日(金)にリリース決定！初回特典にはアウターケースや12Pのフォトブックレット、さらにチェキ風カード（2種）が封入され、ファンにはたまらない豪華仕様となっています。さらにBlu-rayには、撮影現場に密着した 公式メイキング（約72分）、キャストの衣装合わせの様子を収めた 約8分の映像、そして素の表情が見られる 合宿風景（約39分） など、ここでしか見られない貴重な映像が多数収録されたファン垂涎の内容。

●抽選で12名様分に直筆サイン入りチェキ入りBlu-ray BOXが当たる！

豪華特典内容に加えて、商品の中には主演キャストが写った「直筆サイン入りチェキ」が計12名様分に封入！チェキは全12種からランダムで1枚ずつ封入、手元に届くまでドキドキする仕掛けとなっている。

●人気の台湾BLドラマを手掛けた制作陣が再びタッグ！

台湾BLドラマ「奇蹟」「正負之間～Plus & Minus」「Be Loved in House 約・定～I Do」のプロデューサー、脚本、監督が再びタッグを組んだ話題作。本作の脚本・プロデュースを手がけたのは、台湾BL・青春作品で圧倒的支持を集める 林珮瑜（リン・ペイユー）。代表作「奇蹟」では国際的な評価を獲得し、「We Best Love」シリーズではアジア各国でランキング上位を独占する大ヒットを記録。緻密な人物描写と、温度感のある恋愛表現で“視聴者の心をつかむ脚本家”として知られています。

●主演の金雲（ジン・ユン）が、台湾の“金鐘奨”最優秀新人賞にノミネート！

サバイバル番組「原子少年」出身で、本作が“初のドラマ出演”となる金雲（ジン・ユン）。聴覚障害を持つ青年・姜紹朋を、全編通して手話で繊細かつ力強く演じきり、その高い表現力が評価されて金鐘奨の最優秀新人賞候補に選ばれた。初演技ながらの大抜擢とノミネートは大きな話題を呼び、フレッシュな才能の躍進を象徴する快挙として、作品の注目度をさらに高めている。

商品情報

商品名：看見愛（カンジエンアイ）～See Your Love Blu-ray BOX(2枚組)発売日：2026年2月20日（金）価 格：16,500円（税抜価格：15,000円）本編Disc 全１３話収録Special Disc 公式メイキング（約72分）、衣装合わせ（約8分）、合宿風景（約39分）初回特典 アウターケース、フォトブックレット（12P）、チェキ風カード2種通常特典 リーフレット（あらすじ＆相関図）抽選特典 ご購入頂いた方の中から抽選で計12名様分に「直筆サイン入りチェキ」1枚が封入された商品をお届け（全12種の中からランダムで1枚）※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合がございます© 2024 “See Your Love” Partners All Rights Reserved.発売元：ビデオマーケット／楽天／ＢＩＧ ＡＲＴ販売元：コンテンツセブン＜予約サイト＞通販ショップ「コリタメ」の各店舗にて予約開始コリタメ公式サイト：https://x.gd/dfq7lコリタメAmazon店：https://x.gd/mpY3dコリタメ楽天市場店：https://x.gd/JSw3iコリタメYahoo！ショッピング店：https://x.gd/WetZY

作品情報

＜ストーリー＞富豪の三代目として生まれ、台湾にビジネスのためにやってきた楊子翔。厳格な父と優秀な兄のプレッシャーが大きく孤独な青年で、唯一秘書の成豊桀だけに心を許している。街で突然暴漢に襲われたところを助けてくれた青年姜紹朋を雇い、自分の面倒を看させることにする。姜紹朋は事故で耳が聞こえなくなり、就職に苦労していた。だが家族に愛されて育った姜紹朋は、楊子翔を疑いつつも、心配をさせまいと彼の仕事を受ける。成豊桀は、偶然出会った王信家に楊子翔と間違えられるが、彼が楊子翔を殺そうとしているのを知り、そのまま楊子翔になりすました。翌朝、酔って記憶のない王信家は、隣に寝ている成豊桀を見て驚き…。＜キャスト＞姜紹朋（ジアン・シャオポン）役：ジン・ユン（金雲）楊子翔（ヤン・ズーシアン）役：ライデン・リン（林宇）成豊桀（チョン・フォンジエ）役：リン・ジアヨウ（林家佑）王信家（ワン・シンジア）役：エドウィン・リン（林詠傑）＜スタッフ＞チーフプロデューサー：宋鎵琳（アニタ・ソン）プロデューサー：林珮瑜（リン・ペイユー）「奇蹟」「We Best Love」シリーズ監督：姜秉辰（ジアン・ビンチェン）、宋鎵琳（アニタ・ソン）脚本：林珮瑜（リン・ペイユー）「奇蹟」「We Best Love」シリーズ配信公開：2024年10月23日（水）～日台同時配信配信サイト：ビデオマーケット、楽天TV、FODプレミアムほか2024年・台湾原題：看見愛