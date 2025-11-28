年末年始は、クリスマスや忘年会、新年会など、楽しいイベントが目白押し。外食や飲酒の機会が増える中で、「楽しく思いっきり飲んで食べても怖くない」身体作りをサポートするため、ピエルポゼ(愛知県豊川市)では「冬の痩せやすい身体作りキャンペーン」を開始いたします。





「ピエルポゼ」URL： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000771712/?cstt=1





施術室





今回のキャンペーンでは、まず12月中に凝り固まった筋肉や脂肪をほぐし巡りを良くして痩せやすい身体に近付くよう痩身施術で集中アプローチ！

また、身体の外からだけではなく、健康維持しながらダイエットを目指すあなたの身体を中からもアプローチ。1月は年末年始たくさん楽しくイベントを過ごした身体をリセット！！春に向けてスッキリボディを一緒に目指して行きましょう！





パーフェクトマスター





【本気で頑張るコース】

痩身90分×5回 通常価格 71,000円→特別価格 58,000円

ドイツ製の世界最高峰の安全基準をクリアした体重コントロールの強い味方となるサプリメント「FitLineトップシェイプ」(定価 16,800円)＆糖質70％カット「FitLine C-バランス」1箱(定価 7,700円)をプレゼント！









【頑張るコース】

痩身60分×5回 通常価格 56,000円→特別価格 48,000円

糖質70％カットサプリメント「FitLine C-バランス」1箱(定価\7,700)プレゼント









【焦らずコース】

痩身60分×3回 通常価格 33,600円→特別価格 28,000円

糖質70％カットサプリメント「FitLine C-バランス」15回分(定価 3,800円)プレゼント









さらに今回のキャンペーンでご予約・ご契約いただいた方への追加特典として、外食や飲み会の強い味方！糖質を70％カットしてくれるダイエットサプリメント「FitLine C-バランス」を2箱セット通常価格 15,400円を20％off特別価格 12,300円でご提供いたします。「FitLine C-バランス」はダイエットサポートに加え、髪やお肌にも良い美容成分なども配合されており、まさにダイエットを頑張るあなたをサポートする最強サプリメントです。









ピエルポゼはこのキャンペーンを通じて、お客様が12月から集中的にボディメイクに取り組み、スッキリとした理想のボディで爽やかな春を迎えられるよう、全力でサポートいたします。このまたとないチャンスをぜひご活用ください。





受付





■店舗概要

店舗名 ： ボディメンテナンス＆クリニカルケアサロン ピエルポゼ

所在地 ： 〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町南山新田325-16

営業時間： 9:00～18:00

定休日 ： 不定休

URL ： https://piereposer.com/faga-recell

予約方法： https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000771712/