写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）とさいたま市ラグビーフットボール協会（所在地：埼玉県さいたま市、担当：村上宗統）は、本サービスの導入契約を2025年11月10日（月）に締結いたしました。

さいたま市ラグビーフットボール協会は、さいたま市を拠点に幅広い世代へのラグビー普及に取り組んでいます。幼稚園児から中学生までの選手が対象のラグビースクールが2校、高校生チームが3校、大学生チームが1チーム、社会人クラブチームが2チーム、40歳以上の選手が対象のチームが1チームあり、幅広い世代が参加できる体制を整え、地域に根ざしたラグビー文化の発展を推進しています。

本サービス導入により、2025年12月14日（日）に開催される大会で撮影された写真を、後日「みんなのおもいで.com」から閲覧、購入いただけます。

今回の導入を通じて地域のラグビー人口のさらなる拡大を図るとともに「ファンを作り、ファンを増やす」という理念のもと、参加者やご家族の特別な想い出を写真という形で残す価値を提供してまいります。

■さいたま市ラグビーフットボール協会 運営概要

団体名：さいたま市ラグビーフットボール協会所在地：埼玉県さいたま市担当：村上宗統

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,700団体（2025年10月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp