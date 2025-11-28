年末年始もホロスタ尽くし！！コラボ配信盛りだくさん！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する人気VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループ「ホロスターズ」において、

2025年11月28日より、HOLOSTARS Winter 2025 『Starry Party』と題したウィンター施策を実施することをすることをお知らせいたします。

この施策を皮切りに、2026年1月1日には特別なお正月アニメの公開、さらに1月4日にはお年玉をかけて競いあう、「新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ」の開催を予定しており、年末年始を通してファンに喜びと驚きをお届けします。

HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』

冬シーズンをより一層楽しんでいただける「HOLOSTARS Winter」の開催が今年も決定。

今回は「みんなで盛り上がるクリスマスパーティー」をテーマに2025年11月28日(金)～12月25日(木)の期間、様々な企画をご用意しております。さらに今年は4回のコラボ配信を実施予定となります。

12月3日（水）、4日（木）にはケーキをデコレーションするオフコラボ配信を実施いたします。

2チームに分かれて行うので、ぜひどちらの配信もご覧ください。

12月9日(火)には、クリスマスをもっと楽しくする雑談型のコラボ配信を行います。

トークテーマをアンケートで募集しますので、ぜひ応募してください。

さらに、12月25日(木)はホロスターズ全員が集まって、コラボ配信を実施いたします。

その他、みなさまと一緒に作りあげる企画もありますので、

ぜひホロスターズとのクリスマスパーティーをお過ごしください！

※スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

■タイトル ：HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』

■開催期間 ：2025年11月28日(金)～2025年12月25日(木)

■特設ページ ：https://holostars.hololivepro.com/events/winter2025/

■トークテーマアンケートフォーム：https://forms.gle/paLpsijYjmEYK27DA

■ハッシュタグ：#ホロスタWinter2025

ホロスターズ NEW YEAR！！ショートアニメ公開！

【アニメ】正月から酷い目にあった人

2026年1月1日（木）10:30から特別なお正月ショートアニメをみなさんにお届け！

ホロスターズ12名がおくるドタバタなお正月をお楽しみに！

▽あらすじ

多くの人々が初日の出や初詣に賑わう中、年明け早々「秘密基地」に集合するメンバーたち。

彼らには新年はじまってすぐに「ファンに向けた年賀カード書き」というミッションがあったのだった。

彼らは無事に新年の挨拶を終え、最高のお正月を迎えることができるのか！？

■配信日時：2026年1月1日（木）10:30プレミア公開

■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS

※番組内容や配信時間は変更になる可能性がございます。

ホロスターズ 2026 新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ 開催決定！

ホロスタメンバーがお年玉をかけて、Victrix社の偉い人にガチンコバトルで下剋上チャレンジ。

偉い人に勝ってお年玉（アーケードコントローラー）をもらおう！

視聴者プレゼントもご用意しておりますので、ぜひリアルタイムでご覧ください。

▽参加メンバー

アルランディス、律可、岸堂天真、影山シエン、荒咬オウガ

MC：夕刻ロベル

実況：平岩康佑

■配信日時 ：2026年1月4日（日）19:00~

■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS

■特設ページ：https://holostars.hololivepro.com/events/26springsf6/

■協力 ：Victrix

