年末年始もホロスタ尽くし！！コラボ配信盛りだくさん！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する人気VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループ「ホロスターズ」において、


2025年11月28日より、HOLOSTARS Winter 2025 『Starry Party』と題したウィンター施策を実施することをすることをお知らせいたします。


この施策を皮切りに、2026年1月1日には特別なお正月アニメの公開、さらに1月4日にはお年玉をかけて競いあう、「新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ」の開催を予定しており、年末年始を通してファンに喜びと驚きをお届けします。



HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』



冬シーズンをより一層楽しんでいただける「HOLOSTARS Winter」の開催が今年も決定。


今回は「みんなで盛り上がるクリスマスパーティー」をテーマに2025年11月28日(金)～12月25日(木)の期間、様々な企画をご用意しております。さらに今年は4回のコラボ配信を実施予定となります。



12月3日（水）、4日（木）にはケーキをデコレーションするオフコラボ配信を実施いたします。


2チームに分かれて行うので、ぜひどちらの配信もご覧ください。



12月9日(火)には、クリスマスをもっと楽しくする雑談型のコラボ配信を行います。
トークテーマをアンケートで募集しますので、ぜひ応募してください。



さらに、12月25日(木)はホロスターズ全員が集まって、コラボ配信を実施いたします。



その他、みなさまと一緒に作りあげる企画もありますので、


ぜひホロスターズとのクリスマスパーティーをお過ごしください！




※スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

■タイトル　　：HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』


■開催期間　　：2025年11月28日(金)～2025年12月25日(木)


■特設ページ　：https://holostars.hololivepro.com/events/winter2025/


■トークテーマアンケートフォーム：https://forms.gle/paLpsijYjmEYK27DA


■ハッシュタグ：#ホロスタWinter2025





ホロスターズ NEW YEAR！！ショートアニメ公開！


【アニメ】正月から酷い目にあった人

2026年1月1日（木）10:30から特別なお正月ショートアニメをみなさんにお届け！


ホロスターズ12名がおくるドタバタなお正月をお楽しみに！



▽あらすじ


多くの人々が初日の出や初詣に賑わう中、年明け早々「秘密基地」に集合するメンバーたち。


彼らには新年はじまってすぐに「ファンに向けた年賀カード書き」というミッションがあったのだった。


彼らは無事に新年の挨拶を終え、最高のお正月を迎えることができるのか！？



■配信日時：2026年1月1日（木）10:30プレミア公開


■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS


※番組内容や配信時間は変更になる可能性がございます。




ホロスターズ 2026 新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ 開催決定！



ホロスタメンバーがお年玉をかけて、Victrix社の偉い人にガチンコバトルで下剋上チャレンジ。


偉い人に勝ってお年玉（アーケードコントローラー）をもらおう！


視聴者プレゼントもご用意しておりますので、ぜひリアルタイムでご覧ください。



▽参加メンバー


アルランディス、律可、岸堂天真、影山シエン、荒咬オウガ



MC：夕刻ロベル


実況：平岩康佑



■配信日時　：2026年1月4日（日）19:00~


■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS


■特設ページ：https://holostars.hololivepro.com/events/26springsf6/


■協力　　　：Victrix



■ホロスターズについて







「ホロスターズ」は、「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループであり、所属タレントの個性や特長を活かした動画投稿や配信をYouTubeなどのプラットフォームで展開しております。 ・ホロスターズ公式サイト：https://holostars.hololivepro.com/


・ホロスターズ公式X：https://twitter.com/holostarstv


・ホロスターズ公式YouTube：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS



■ホロライブプロダクションについて







　「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。


運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。


・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/


・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv


・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official


・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event


・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/



