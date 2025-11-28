年末年始もホロスタ尽くし！！コラボ配信盛りだくさん！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する人気VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループ「ホロスターズ」において、
2025年11月28日より、HOLOSTARS Winter 2025 『Starry Party』と題したウィンター施策を実施することをすることをお知らせいたします。
この施策を皮切りに、2026年1月1日には特別なお正月アニメの公開、さらに1月4日にはお年玉をかけて競いあう、「新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ」の開催を予定しており、年末年始を通してファンに喜びと驚きをお届けします。
HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』
冬シーズンをより一層楽しんでいただける「HOLOSTARS Winter」の開催が今年も決定。
今回は「みんなで盛り上がるクリスマスパーティー」をテーマに2025年11月28日(金)～12月25日(木)の期間、様々な企画をご用意しております。さらに今年は4回のコラボ配信を実施予定となります。
12月3日（水）、4日（木）にはケーキをデコレーションするオフコラボ配信を実施いたします。
2チームに分かれて行うので、ぜひどちらの配信もご覧ください。
12月9日(火)には、クリスマスをもっと楽しくする雑談型のコラボ配信を行います。
トークテーマをアンケートで募集しますので、ぜひ応募してください。
さらに、12月25日(木)はホロスターズ全員が集まって、コラボ配信を実施いたします。
その他、みなさまと一緒に作りあげる企画もありますので、
ぜひホロスターズとのクリスマスパーティーをお過ごしください！
※スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
■タイトル ：HOLOSTARS Winter 2025『Starry party』
■開催期間 ：2025年11月28日(金)～2025年12月25日(木)
■特設ページ ：https://holostars.hololivepro.com/events/winter2025/
■トークテーマアンケートフォーム：https://forms.gle/paLpsijYjmEYK27DA
■ハッシュタグ：#ホロスタWinter2025
ホロスターズ NEW YEAR！！ショートアニメ公開！
【アニメ】正月から酷い目にあった人
2026年1月1日（木）10:30から特別なお正月ショートアニメをみなさんにお届け！
ホロスターズ12名がおくるドタバタなお正月をお楽しみに！
▽あらすじ
多くの人々が初日の出や初詣に賑わう中、年明け早々「秘密基地」に集合するメンバーたち。
彼らには新年はじまってすぐに「ファンに向けた年賀カード書き」というミッションがあったのだった。
彼らは無事に新年の挨拶を終え、最高のお正月を迎えることができるのか！？
■配信日時：2026年1月1日（木）10:30プレミア公開
■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS
※番組内容や配信時間は変更になる可能性がございます。
ホロスターズ 2026 新春 STREET FIGHTER 6 下剋上マッチ 開催決定！
ホロスタメンバーがお年玉をかけて、Victrix社の偉い人にガチンコバトルで下剋上チャレンジ。
偉い人に勝ってお年玉（アーケードコントローラー）をもらおう！
視聴者プレゼントもご用意しておりますので、ぜひリアルタイムでご覧ください。
▽参加メンバー
アルランディス、律可、岸堂天真、影山シエン、荒咬オウガ
MC：夕刻ロベル
実況：平岩康佑
■配信日時 ：2026年1月4日（日）19:00~
■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS
■特設ページ：https://holostars.hololivepro.com/events/26springsf6/
■協力 ：Victrix
会社概要
■ホロスターズについて
「ホロスターズ」は、「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループであり、所属タレントの個性や特長を活かした動画投稿や配信をYouTubeなどのプラットフォームで展開しております。 ・ホロスターズ公式サイト：https://holostars.hololivepro.com/
・ホロスターズ公式X：https://twitter.com/holostarstv
・ホロスターズ公式YouTube：https://www.youtube.com/@HOLOSTARS
■ホロライブプロダクションについて
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。
運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：https://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com