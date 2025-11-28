TOKAI RADIOは、12月6日(土)～12月14日(日)の9日間「TOKAI RADIO Winter Special」と題し、豪華ゲストを迎えた特別番組や、愛知県産「こしひかり5kg」が抽選で50名に当たるキャンペーンを実施する。

期間中 対象番組を聴くと、愛知県産「こしひかり5㎏」が50名に当たる

https://www.tokairadio.co.jp/sp/ws2025.html

今回のプレゼントはTOKAI RADIOの地元、愛知県産「こしひかり」。粘りと甘みが強く、つややかな炊き上がりと豊かな香りが特徴だ。さらに、冷めても美味しいと評判で、炊き立てはもちろん、お弁当やおにぎりにも最適。応募方法は、対象番組それぞれの個性が反映され、詳細は放送内で発表する。

井上監督、ドラゴンズ若手選手ら出演の特番「ガッツナイターNext」4夜連続放送

ドラゴンズの魅力を凝縮した特別番組「ガッツナイターNext」を、12月9日(火)から12日(金)の4夜連続で放送する。時間は各日19時00分～21時00分。ドラゴンズに纏わるキーパーソンが出演し、今季の歩みと来季への展望を多角的に伝える。◆12月9日(火)19時00分～21時00分 小笠原慎之介(ワシントン・ナショナルズ)◆12月10日(水)19時00分～21時00分 中西聖輝(青山学院大学)／櫻井頼之介(東北福祉大学)／新保茉良(東北福祉大学)／山粼武司◆12月11日(木)19時00分～21時00分 尾田剛樹(中日ドラゴンズ)／草加勝(中日ドラゴンズ)／辻本倫太郎(中日ドラゴンズ)◆12月12日(金)19時00分～21時00分 井上一樹(中日ドラゴンズ監督)

各番組が趣向を凝らし、現金、ギフトカード、麻辣湯などをプレゼント

また、期間中は各番組でスペシャル企画が盛りだくさん。「LIFE HACKERS！」(月曜日～金曜日11:00～13:00)では、番組が指定するオンエア曲を書いて応募すると、抽選で現金が当たる企画や、「Saturday Flavor」(土曜日10:00～13:00)では、DJ 市野瀬瞳が愛してやまない「麻辣湯」を10名にプレゼント。「Sound Park Sunday 」(日曜日14:00～17:00)は、番組内で2週にわたって発表するキーワード、全6文字を組み合わせて応募すると抽選でギフトカード2万円分が当たるスペシャル企画など、各番組が趣向を凝らして送る。

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■キャンペーンタイトル：TOKAI RADIO Winter Special■期間：2025年12月6日(土)～12月14日(日)■愛知県産「こしひかり5㎏」プレゼント対象番組：GRooVE929 (月曜日～金曜日6:30～9:00)Paradise(月曜日～金曜日9:00～11:00)LIFE HACKERS！(月曜日～金曜日11:00～13:00)OH! MY CHANNEL!(月曜日～金曜日13:00～15:00)bre:eze(月曜日～金曜日15:00～17:00)Live Dragons！(月曜日17:15～18:00/火曜日～金曜日17:15～19:00)ガッツナイターNext(火曜日～金曜日19:00～21:00)Weekend Step (土曜日7:00～10:00)Saturday Flavor(土曜日10:00～13:00)Connect929(土曜日15:00～17:00)ONE STYLE(土曜日17:00～20:00)Morning Delight (日曜日7:00～10:00)SUNDAY FUNDAY! (日曜日10:00～14:00)Sound Park Sunday (日曜日14:00～17:00)C.A.M.P. BASKET (日曜日17:00～20:00)■X：@tokairadio■ハッシュタグ：#TOKAIRADIO