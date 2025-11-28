アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』にメタルチャームカプセルトイが新登場！本日より新作「Aerosmith」順次発売！

株式会社ローソンエンタテインメント

ローソンエンタテインメントでは、2024年6月よりアーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』を開始。さまざまなアーティストのピンズカプセルトイを発売し、多くのお客さまよりご好評をいただきました。このたび、『THE ARTIST COLLECTION』より新たなカプセルトイシリーズとして、「メタルチャームコレクション」を販売開始いたします。

本日より順次販売開始するメタルチャームコレクションの最新作は「Aerosmith（エアロスミス）」。今回の「Aerosmith（エアロスミス）」は、今年2025年にオリジナル・アルバム全20タイトルがミニLP仕様の紙ジャケットのスタイルで復刻されたことを記念して企画されたものです。

メタルチャームコレクションでは、厳選した「Aerosmith（エアロスミス）」のアルバムのアートワークを基にデザインしたメタルチャームがキーホルダーと共にカプセル内に収納されています。

Aerosmith（エアロスミス）

圧倒的なライブパフォーマンスと、ブルースをルーツにした骨太なロックサウンドでロック界のレジェンド。

スティーヴン・タイラーのパワフルでソウルフルなボーカル、ジョー・ペリーのエッジの効いたギターが生み出すグルーヴは唯一無二。さらに「Dream On」「Walk This Way」「I Don’t Want to Miss a Thing」など、時代を超えて愛される名曲の数々が、彼らの音楽性の幅広さを証明しています。 2025年には全20タイトル復刻シリーズの発売ほか、エアロスミスにとって13年ぶりの新作となるヤングブラッドとのコラボEP『One More Time』をリリース。50年以上にわたり進化し続ける姿勢と、世代を超えて響くエネルギーこそがAerosmith（エアロスミス）の最大の魅力です。

▶「Aerosmith」ミニLP仕様の紙ジャケット復刻シリーズ詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/aerosmith/news/2025-07-07/

▶エアロスミス＆ヤングブラッド『ワン・モア・タイム』詳細はこちら

https://www.universal-music.co.jp/aerosmith/news/2025-11-21/

『THE ARTIST COLLECTION』メタルチャームコレクション

「Aerosmith（エアロスミス）」アルバム・ジャケット・コレクション 概要

■商品：メタルチャーム（キーホルダー）

■サイズ：約30×35mm

■ワイヤーサイズ：直径50mm

■メタル部材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■Aerosmith（エアロスミス）／全10種

・Get a Grip

・Nine Lives

・Just Push Play

・Honkin' on Bobo

・Rockin' the Joint

・Music from Another Dimension!

・Aerosmith's Greatest Hits

・Pandora's Box

・Big Ones

・A Little South of Sanity

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・株式会社トーシン／#C-pla（シープラ）175店舗にて発売予定

※北海道地域の店舗は12月2日(火)以降の順次販売になります。

※カプセルトイ専門店#C-pla（シープラ）では取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2025年11月28日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-625-b4fcf4d432d492adc1969d48e0eba10b.pdf