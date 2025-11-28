海賊料理レストラン「海神人（あまん）の食卓」内の1階「-宴-」では、冬に旬を迎える淡路３年とらふぐや淡路牛を存分に堪能できる『冬の島極み膳』を2025年11月28日（金）から2026年2月28日（土）の冬季期間限定で提供いたします。-宴- 冬の島極み膳：https://amannoshokutaku.jp/news/utage/2619/

淡路島の福良港で３年以上育てられた“淡路３年とらふぐ”は、身が引き締まり、天然ふぐにも引けを取らない力強い旨みが特徴。てっさや弾力が魅力の唐揚げ、厚みあるてっ皮、滋味深い旨みが広がるてっちり、ふぐの幸せな余韻をお楽しみ頂ける雑炊まで味わえる「淡路３年とらふぐ懐石」や、天ぷらや鍋料理を中心に気軽にふぐを楽しめる「淡路３年とらふぐ御膳」など、多彩なスタイルでふぐの美味しさをご堪能いただけます。また、淡路島のブランド牛である“淡路牛”は、きめ細かな肉質と上品な霜降りが魅力。肩ロースを贅沢に使ったしゃぶしゃぶ膳として提供し、やわらかな舌触り、豊かな甘み、そして牛肉本来の深い旨みをお楽しみいただけます。瀬戸内のお造り二種や季節野菜を添えた御膳は、全体のバランスもよく、食事 好きの大人の方々におすすめです。 大切な方との会食や、ご自身へのご褒美に。島の恵みが奏でる旬のおいしさを、ぜひこの冬は「海神人の食卓」でじっくりご堪能くださいませ。

■ 海神人の食卓 -宴-『冬の島極み膳』 概要

提供期間：2025年11月28日（金）～ 2026年2月28日（土）メニュー：・【事前予約限定】淡路３年とらふぐ懐石／11,000円（税込）（とらふぐてっさ、とらふぐのてっ皮、とらふぐの唐揚げ、とらふぐのてっちり、雑炊）※ご来店日の3日前までにご予約をお願いいたします・淡路３年とらふぐ御膳／6,800円（税込）（季節の小鉢、とらふぐの天麩羅、とらふぐのてっちり、ご飯、香物）・淡路牛のしゃぶしゃぶ膳／4,400円（税込）（淡路牛肩ロース120g、季節の野菜、瀬戸内のお造り2種、ご飯、香物）備 考：旬の食材を使用しているため、メニュー内容を変更する場合がございます。詳細・予約：https://amannoshokutaku.jp/news/utage/2619/H P：https://amannoshokutaku.jp/Instagram：https://www.instagram.com/aman_awajishima/お問合せ：海神人の食卓 宴（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9089