大東市は、12月6日（土）に小説家・高橋源一郎氏を招き、講演会「ぼくらの民主主義なんだぜ」を開催します。当日は、大阪産業大学 OSU舞龍団を中心とした留学生によるバンブーダンス、舞龍、ベトナム舞踊など、多文化共生の魅力を伝える多彩な演舞も披露します。

本市では、平成4（1992）年12月22日に「差別撤廃・人権擁護都市宣言」を行い、すべての人の人権が尊重され、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めてきました。今年も、12月4日から10日の「人権週間」に合わせ、市民の皆さまに人権をより身近に考えていただく機会として、「人権週間記念のつどい」を実施します。

講演では、高橋源一郎氏ならではの視点から、現代社会を生きる一人ひとりが民主主義をどのように捉え、どのように関わっていくのかについて、分かりやすく語っていただきます。



高橋源一郎 氏



また、多文化が自然に交流する本市の特色を活かしたプログラムとして、OSU舞龍団および留学生による演舞をオープニングアクトとして実施します。力強く華やかなパフォーマンスは、当日の大きな見どころとなります。さらに、平和なまちの実現を願って募集した「平和なまち絵画コンテスト」の表彰式もあわせて行います。

OSU舞龍団



民主主義と人権について市民とともに考える機会であり、映像性の高い内容となっております。

<イベント概要>

・日時 ：令和７年１２月６日（土） 午後１時30分開演 （午後１時 開場予定）

・場所 ：大東市立総合文化センター（サーティホール）

（大東市新町１３-３０、JR学研都市線「住道」 駅から約500ｍ）駐車場は数に限りがあります（無料）

・料金 ：無料

・定員 ：1,000名（入場整理券が必要）

入場整理券は、サーティホール、アクロスなど、市内９施設にて配布しています（電子申請も可）



入場整理券の申請



主催 ：大東市・大東市教育委員会・人権啓発ネットワーク大東（ぬくもりネットだいとう）

<出演者のプロフィール>

≪高橋 源一郎（たかはし げんいちろう）≫



1951年広島県尾道市生まれ。 1969年横浜国立大学経済学部入学、1977年同学満期除籍。 二十代は肉体労働に従事し、1982年、小説｢さようなら、ギャングたち｣でデビュー。

主な小説に｢優雅で感傷的な日本野球｣(三島由紀夫賞)、｢日本文学盛衰史｣(伊藤整文学賞)、 ｢さよならクリストファー・ロビン｣(谷崎潤一郎賞)、他に｢ゴーストバスターズ｣、｢官能小説家｣、 ｢｢悪｣と戦う｣、｢動物記｣等々。

文芸評論として｢文学じゃないかもしれない症候群｣、 ｢一億三千万人のための小説教室｣、｢ニッポンの小説－百年の孤独｣等。 他に競馬評論、エッセイ、翻訳等を手がける。

2011年4月から2016年3月まで朝日新聞論壇時評を連載。 2012年4月からNHKラジオ第一放送｢すっぴん！｣金曜日・パーソナリティ。

2005年4月から2019年3月まで明治学院大学国際学部教授。 2020年4月からＮＨＫラジオ第一放送 ｢高橋源一郎の｢飛ぶ教室｣｣土曜日午後9時5分・パーソナリティ

近刊に、長篇小説｢ＤＪヒロヒト｣、「一億三千万人のための『歎異抄』｣、「『書く』って、どんなこと？｣ がある

≪OSU舞龍団≫



OSU舞龍団は、2012年に発足し、2018年からは大阪産業大学のプロジェクト共育の一つと して正式に選定された団体。

週に一度、メンバー全員が時間を合わせて練習を行い、基礎技術の習得はもちろん、夏合宿・冬合宿では毎年新しい技に挑戦するなど、常にレベルアップを目指して活動。

活動の場は大学内にとどまらず、地域のイベントやお祭りへの出演依頼を受けたり、近隣の小中学校での国際交流に参加したり、中国領事館主催の行事・祝典に出演するなど、お客さまの前でパフォーマンスを披露する喜びと、文化を伝える責任を強く感じながら活動を続けている。