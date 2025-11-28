¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÁ´¹ñ11¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤¬½é½¸·ë¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Þ¤Ä¤ê¡×´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¿Ý»À¶Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¤ª¿Ý¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ä¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¿Ý»À¶Ý(¤µ¤¯¤µ¤ó¤¤ó)¡×¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤äÆü¾ï¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¡×¤Ï¡¢11·î25Æü¤Î¡È¤¤¤¤¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ÎÆü¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿Ý»À¶Ý¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ÎÉü¹ï¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á´¹ñ¤ÎÂ¢¸µ¤ä¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¥áー¥«ー·×11¼Ò¤¬½é¤á¤Æ½¸·ë¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¦°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤¬Íè¾ì¤·¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ä¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂÎ´¶¡£¿Ý»À¶Ý¤ò¶¦ÄÌ¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ëºÅ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜºÇÂçµé ¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Þ¤Ä¤ê
¢£È¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯»á¤é¤¬ÅÐÃÅ¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¤ª¿ÝÊ¸²½¤¬³«Ëë
³«²ñ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡ÖÈ¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯»á¤È¡¢¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±ü»³»á¤¬°§»¢¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÂ¢¸µ¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¥áー¥«ー11¼Ò¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÁÒ»á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Ïº£¤ä³¤³°¤Ç¤â¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ËÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÃµ¤·¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤é¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Ì¾Êª¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ª¿Ý¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢ÎÁÍý¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü¤Ï¤½¤Î¿·¤·¤¤¤ª¿ÝÊ¸²½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È ¥ªー¥Êー¾®ÁÒ¥Ò¥é¥¯»á¤Ë¤è¤ëÅÐÃÅ
Â³¤¤¤Æ±ü»³»á¤Ï¡¢³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Ý»À¶Ý¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢É÷¼Ù¡¦²ÖÊ´¾É¡¦ÈèÏ«¡¦·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿Ý»À¶Ý¤ò¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Î¿Ý»À¶Ý¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤«¤éÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¶¦¤Ë¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤Ç´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë¤¬³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò ±ü»³»á¤Ë¤è¤ë³«²ñ°§»¢
¢£Á´¹ñ11¼Ò¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤òÄó¶¡
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Ï¡È¿Ý»À¶Ý¤ò»Ä¤·¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¡É¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¿Ý¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤Ç¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Ý»À¶Ý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÀèÂå¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Èá±¤«¤é½Ð¤·¤¿¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Î¤¦¤Þ¤µ¡É¤ò¸½Âå¤ËºÆ¸½¤·¡¢¿Ý»À¶ÝÆþ¤ê¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤òÉü¹ï¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÈ¯¹Ú¤Î±ÉÍÜ¤¬¤Þ¤ë¤´¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤¿Â¢¸µ¤¬5Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤ò¤«¤±¤Æ£±¼Ò¡¢¤Þ¤¿1¼Ò¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤Ë¤´¤ê¿Ý¡Ù¤È¤¤¤¦£±¤Ä¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò¼é¤ê¹¤á¤Æ¹Ô¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍè¾ì¼Ô¤ØÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ11¼Ò¤¬¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢³Æ¼Ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¡×¤òÄó¶¡¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½Ë¡¤ä¸¶ÎÁ¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌ£¤Î°ã¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Î¤Û¤«¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤ÎÌ¾Å¹¡Ö°ÄÅÄñ»Ò¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡Ö¿åñ»Ò¡ß¤Ë¤´¤ê¿Ý¡×¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ý»À¶Ý¤ò¤¢¤¨¤Æ»Ä¤·¤¿¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È³Æ¼Ò¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê»Ý¤ß¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬Éº¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÂ¤¤ê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Þ¤Ä¤ê¡¡³«ºÅÃæ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡ÖÈ¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤â
²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÈ¯¹ÚÀìÌçÅ¹¡ÖÈ¯¹Ú¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»î°û¡¦»î¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ä¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿ÀìÍÑÇä¤ê¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÂ¢¸µ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æ±¤¸Ãª¤ËÊÂ¤Öµ¡²ñ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÁ´¼ïÎàÌ£¤ï¤¤Èæ¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ´ÌÃÊÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Çä¤ê¾ì¤Ï¡¢11·î21Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÍ½Äê
¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¦¥³¥ó¥Ö¥Á¥ãÈÎÇäÇä¤ê¾ì¡¡¢¨12·î7Æü¤Þ¤Ç
¢£¡Ö¤Ë¤´¤ê¿Ý¤Þ¤Ä¤ê¡×½ÐÅ¸´ë¶È°ìÍ÷(·É¾ÎÎ¬)
³ô¼°²ñ¼ÒÈÓÈø¾úÂ¤¡¿ÈøÆ»Â¤¿Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥«¥Í¥·¥ç¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¾±Ê¬¿Ý¡¿
¿ÝÇ·µÜ¾úÂ¤½ê¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥×¥é¥¹¡¿¥¿¥Þ¥Î¥¤¿Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ð²°¿ÝÅ¹¡¿
¡ÜKombucha¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀô¹©¾ì¡¿¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¤Ë¤´¤ê¿Ý¤È¤Ï
¤Ë¤´¤ê¿Ý¤È¤Ï¡¢¤ª¿Ý¤ÎÃæ¤Ë¡È¿Ý»À¶Ý¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ª¿Ý¤Î¤³¤È¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¤í²áµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Ý»À¶Ý¤ò´Þ¤ó¤À¤Ë¤´¤ê¿Ý¤¬°ìÈÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¤ª¿Ý¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¿Ý»À¶Ý¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤È¤·¤Æ¡ÖÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°Ý»ý¡×¤ä¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ー¾É¾õ¤Î´ËÏÂ¡×¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡È¤Ë¤´¤ê¿Ý¡É¤òÉü¹ï¤¹¤ëÂ¢¸µ¤¬Áý²Ã¡£¿Ý»À¶Ý¤ò´Þ¤à¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ä¥³¥ó¥Ö¥Á¥ã¤ò°·¤¦¥áー¥«ー¤Ï2019Ç¯¤Î2¼Ò¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï11¼Ò¤Ø¤È³ÈÂç¡£Á´¹ñÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¿Ý¤Î¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡È¤Ë¤´¤ê¿Ý¡É¤Ï¤ª¿Ý¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î25Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¿Ý»À¶Ý¤ä¤Ë¤´¤ê¿Ý¤ÎÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¿Ý¤È¤Ë¤´¤ê¿Ý¡¡Èæ³Ó
¢£¡Ö¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¡×¡¡¿Ý»À¶Ý¤ò¿©¤Ù¤ë¿©Ê¸²½¤ÎÉü¹ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿Ý»À¶Ý¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤òÈ¯¿®
À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤ª¿Ý¤Ï¡¢¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¸Ìô¤È¤·¤Æ¤â¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤ª¿Ý¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¡Ö¿Ý»À¶Ý¡×¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ý»À¶Ý¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢Í»Ö¤Î½¸¤Þ¤ê¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¿Ý»À¶Ý¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤È¡¢¤Ë¤´¤ê¿Ý ¤ä Kombucha ¤Ê¤É¤Î¿Ý»À¶Ý¤ò´Þ¤àÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://sakusankin-life.jp/