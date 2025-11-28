映画、ドラマ、舞台におけるリアルな表現を追求する株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、元陸海空自衛官、警察官、海上保安官、消防官、旧陸海軍経験者、有識者などの監修者および戦闘行動のスペシャリストを目指す俳優を募集いたします。





当社は、映画、ドラマ、舞台、ゲーム等、数々の作品に軍事監修、警察監修、消防監修他として参加しております。当社の顧問は、元海上自衛隊の1等海佐で、米国艦隊や旧日本海軍の監修なども行っております。





1. 監修者の募集

映画やドラマ、舞台におけるリアルな表現をサポートできる方を求めています。以下の経験を持つ方が対象です。





・元陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、または海上保安庁の経験者

・元警察官、特殊部隊、またはそれらの関連分野の経験者

・医療・看護分野に関する専門知識を有する方

・消防関連業務の経験者

・軍事史や装備に詳しい方(陸海空を含む)









2. 俳優の募集

上記の経験を活かし、リアルな役柄を演じたいと考えている俳優、または俳優志望の方も同時に募集しています。









3. 募集形態

・所属契約または業務提携





当社の一員として活躍したい方や、業務委託の形での提携を希望される方、どちらも歓迎します。









4. 応募方法

以下の情報を添えて、メールにて「 bfpro54@gmail.com 」宛にご応募ください。

・お名前

・ご連絡先（携帯電話番号、メールアドレス）

・ご経歴(該当する分野の詳細)

・応募動機

・俳優として応募される場合、プロフィールがある方はプロフィールを、無い方は顔写真や過去の経歴を記載してください。





ご自身の経験を活かし、リアルを追求した作品作りに参加したい方のご応募をお待ちしております！





これまでの実績





株式会社ビッグファイタープロジェクト

