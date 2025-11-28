株式会社ビッグファイタープロジェクト(所在地：東京都豊島区池袋)は、海上自衛隊をモチーフにしたアイドルユニット“第一護衛艦隊オーションハーモニー”のデビューが、決まりました。

事務所に所属していない16～26歳の健康な女性を対象に、2025年12月15日(月)までメンバーを募集しております。





第一護衛艦隊オーシャンハーモニー





■コンセプト

「日本の海を守る力を、エンターテインメントに変える！」

海上自衛隊を応援し、全国の人々に元気と希望を届けるアイドルユニット！

力強さと規律を持ちながらも、親しみやすく魅力的な存在を目指し、歌やパフォーマンスを通じて新たな価値観を提案します。









■モチーフ

このユニットは、横浜の海上自衛隊第1護衛隊群からインスパイアを受け、護衛艦「むらさめ」「いかづち」「まや」「いずも」等の艦の特性も取り入れて行く予定です。





護衛艦DDG-179「まや」 出典：海上自衛隊ホームページ

護衛艦DDH-183「いずも」 出典：海上自衛隊ホームページ





■活動内容

通常のアイドル活動に加え、自衛隊基地訪問や基地内イベント出演も計画中！

地域イベントや防災活動とのコラボレーションを通じて、自衛隊の活動を応援しながら日本中に元気を届ける活動を展開します。

また、海や平和をテーマにした楽曲を披露し、ライブやメディア出演、SNS配信など輝ける場面が幅広くございます。









■キャッチコピー

「日本の海を、未来を、共に守り、共に輝く！」

「護衛艦の名を背負い、波を越える新時代のアイドル。」

それぞれの艦の魅力をメンバーに反映させ、グループ全体で多彩な表現を追求します！





第一護衛艦隊オーシャンハーモニーロゴ





■募集概要

応募条件：16～26歳の健康な女性

特定の事務所と契約のない方

池袋のレッスン所まで通える方

応募期間：2025年12月15日(月)締め切り





※オーディション詳細に関しては一次審査通過者に追って連絡いたします。

※1次通過者は、2026年1月26日(月)予定の第一護衛艦隊オーションハーモニーのデビューライブにご招待いたします。









■第一次審査お申し込み方法

下記メールアドレス宛に必要書類をお送りください。

Mail ： bfpro54@gmail.com

必要書類： プロフィール

※プロフィールが無い場合は履歴書と加工無しの写真2枚

(バストアップ、全身)









※護衛艦写真は「海上自衛隊ホームページ」出典です。









株式会社ビッグファイタープロジェクト

https://www.bfp54.com/