IoTロータリーベーン式水道メーターの世界市場2025年、グローバル市場規模（40ミリ以下、40～300ミリ、300ミリ以上）・分析レポートを発表
2025年11月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「IoTロータリーベーン式水道メーターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、IoTロータリーベーン式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のIoTロータリーベーン式水道メーター市場は2024年に約648百万米ドルと評価され、2031年には約907百万米ドルへ成長する見通しであり、レビュー期間における年平均成長率は5.0％となります。本レポートでは、米国の関税制度および国際的な政策適応を分析し、競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を総合的に評価しています。IoTロータリーベーン式水道メーターは、IoT技術を搭載することで遠隔監視や使用量データの収集・解析を可能にし、水資源管理の効率化と漏水検知の高度化に大きく貢献しています。リアルタイム通信を介して中央システムへデータを送信できるため、自治体や企業の水管理の質が大幅に向上しています。
________________________________________
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別の視点から、定量・定性の両面で市場を分析しています。2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を詳細に予測し、供給と需要の変動要因を明らかにしています。また、AIを活用した解析技術の進展や無線通信技術の強化、データセキュリティへの配慮といった業界の主要トレンドを包括的に紹介しており、IoT水管理分野の発展を理解する上で重要な示唆を提供しています。
________________________________________
調査目的
この調査の主目的は、世界および主要国における市場機会を定量的に把握し、IoTロータリーベーン式水道メーターの成長可能性を評価することにあります。さらに、製品タイプ別および用途別の今後の成長見通しを示すことで、市場での競争優位性獲得に向けた企業の意思決定を支援しています。また、市場に影響を与える要因を分析し、将来の競争環境を予測するための基礎情報を提供します。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートにおける主要企業には、Badger Meter、Zenner、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itron、Roper Industries（Neptune）、Kobold、Donghai Group などが含まれています。これらの企業は、IoT技術の高度化、データセキュリティ強化、無線通信プロトコルの最適化などに注力し、商品の性能向上と市場拡大に取り組んでいます。企業ごとの売上、販売数量、利益率、主要地域の展開状況なども整理され、競争環境を把握する上で有用な内容となっています。
________________________________________
市場セグメント
市場はタイプ別に「40ミリ以下」「40～300ミリ」「300ミリ以上」の3区分に分類されており、用途別には「住宅用」「産業用」「商業用」に分類されています。2020年から2031年までの消費額や販売数量がセグメントごとに算出されており、特に住宅用分野ではスマート水管理への移行が進む中で需要が拡大しています。また、産業用では生産設備の水使用最適化が求められ、商業用では施設管理高度化へのニーズが高まり、市場全体の成長を後押ししています。
