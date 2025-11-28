GIGABYTE、AMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 XTを搭載したヨドバシカメラ専売ゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk」発売
2025年11月28日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - 高品質なゲーミングハードウェアで業界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUにAMD Ryzen 7 7700（8コア/16スレッド、3.8GHz/最大ブーストクロック5.3GHz）、グラフィックスカードにAMD Radeon RX 9060 XT 16GBをそれぞれ搭載したゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk GI-R7700R9K6-16G2M1B」を、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba、マルチメディア吉祥寺、マルチメディア梅田および同社のオンラインショッピングサイトであるヨドバシ・ドット・コムを通して11月28日より販売を開始いたします。販売価格（税込）は、278,000円です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335616&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335616&id=bodyimage2】
本製品は、メモリにDDR5-5200 32GB、ストレージとしてM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSD 1TBを搭載し、OSにはWindows 11 Homeをプリインストール。また、ネットワーク機能としては、2.5Gbps LANとWi-Fi 6、Bluetooth 5.3に対応しています。
本製品は、主要パーツにGIGABYTE製品を採用することで、すぐれた互換性と安定した動作を実現し、ストレスのないゲームプレイをお楽しみいただけます。マザーボードにはAMD B840チップセットを採用した「B840M EAGLE WIFI6」、グラフィックスカードにはAMD Radeon RX 9060 XTのオーバークロックモデル「RX 9060 XT GAMING OC 16G」、電源ユニットには80 Plus Gold認証を取得した850W電源の「UD850GM PG5 V2 ICE」を採用することで、人気ゲームタイトルを快適にプレイできるだけでなく、4K動画編集などのクリエイティブワークにも最適です。PCケースには純白のデザインが映える「C301 GLASS WHITE V2」を採用し、CPUクーラーには240mmラジエターに2基のARGB LEDファンを搭載した水冷クーラーの「GIGABYTE GAMING 240」を組み合わせることで、すぐれた冷却性を実現するだけでなく、内部ライティングを魅力的に演出します。
本製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335616&id=bodyimage3】
本製品の詳細につきましては、ヨドバシ・ドット・コムの製品販売ページをご覧ください。
【ヨドバシ・ドット・コム製品販売ページ】
https://www.yodobashi.com/product/100000001009554449/
□お客さまからのお問い合わせ先
CFD 販売 パソコン専用お問い合わせフォーム
URL： https://www.cfd.co.jp/consumer/contact/support-y-pc-form.html
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ