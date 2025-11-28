GIGABYTE、AMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 XTを搭載したヨドバシカメラ専売ゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk」発売

GIGABYTE、AMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 XTを搭載したヨドバシカメラ専売ゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk」発売