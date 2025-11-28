製造業のDX・AI活用を推進「MONOist DX ＆ AI Forum 2025」開催 -製造業DXの未来とAIの可能性-
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2025年12月10日（水）～12月12日（金）に「MONOist DX ＆ AI Forum 2025」を開催します。「MONOist DX ＆ AI Forum」は「MONOist」主催のオンラインセミナーで、3回目となる2025年は「DXとAIの融合」に焦点を当てて開催します。AIの本格活用だけでなく、AI活用に備えた土台作りを意識し、「工場DX」「本当に使えるERP」「できるところから始めるDX＆AI」の3つの視点から、製造業が次に進むべき方向性と「現実的で実行可能な変革」を支援します。
■開催概要
名称：MONOist DX ＆ AI Forum 2025 -製造業DXの未来とAIの可能性-
URL：https://members13.live.itmedia.co.jp/library/OTQyMTE%253D?group=2512_MONODX
開催日時：2025年12月10日（水）～12月12日（金）
形式：ライブ配信セミナー
主催：MONOist
参加費用：無料
対象者：製造業におけるDX推進担当、IT企画、経営企画、設計・開発・生産管理・業務改善などに携わる実務層・管理職層
■プログラム
【Day1 工場DX＆AI】
IoTによるデータ取得に加え、その先の活用と自動化が求められる現場DX。本セクションでは、工場の可視化・最適化・省人化ソリューションに加え、AI導入による分析・判断支援の実践展開まで幅広く取り上げます。AIを今すぐ導入しない企業向けの「活用するための土台づくり」もカバーします。
・基調講演 BOPを中心としたブラザーグループのものづくりDX
・セッション1-1 データで進める製造DXと条件最適化
・セッション1-2 エッジAIとマシンラーニングで実現する予知保全の未来
・セッション1-3 認識AI×生成AI×IoTで切り拓く次世代業務自動化
・セッション1-4 AIが変える安全管理 導入事例で見る現場革新
・セッション1-5 BANI時代の『混沌』を競争力に変える～変革の成功事例
【Day2 本当に使えるERPを考える＆AI】
高度なAI活用DXの実現には、業務横断的なデータ基盤が不可欠です。本セクションでは、ERPやクラウド型基幹システム、SaaS連携、マスターデータ整備といった「AIを活かす土台」としての基盤づくりに着目。製造業のDXを根幹から支えるアプローチを取り上げます。
・基調講演 本当に使えるERPシステムとゴミ屋敷にならない統合データ基盤
・セッション2-1 ERPの真価を引き出すServiceNow
・セッション2-2 AI時代の貿易管理とERP強化戦略
【Day3 できるところから始める製造業DX＆AI】
「何から着手すべきか」で立ち止まっている企業、DX推進担当者向け。本セクションでは、紙管理からの脱却、業務効率化、SaaS導入といった「今すぐ取り組めるDX」を起点に、将来的なAI活用にもつながる実践的アプローチを紹介します。導入障壁の低いITソリューションや「AIに備える」改善策を提示します。
・基調講演 企業価値を高めるDXとは
・セッション3-1 現場の知恵をチームの力に変えるDX
・セッション3-2 デジタル変革の第一歩：結果につながる設計分野のDXとAI活用
・セッション3-3 AIエージェントとCRMがつなぐ、営業と開発のDX第一歩
※プログラムのタイトルは変更になる場合がございます。
プログラム詳細、参加申込はこちら
https://members13.live.itmedia.co.jp/library/OTQyMTE%253D?group=2512_MONODX
