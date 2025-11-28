軽量化×脱VOCが追い風！統合材料設計が進む液状合成ゴム――6.18億ドル規模へ拡大見通し
液状合成ゴムとは、常温または低温において液体状態を保持する合成高分子材料であり、主に分子量が低く流動性を持つSBR（スチレンブタジエンゴム）、BR（ブタジエンゴム）、IR（イソプレンゴム）、EPDM（エチレンプロピレンジエンゴム）などを指す。一般的な固体合成ゴムと同様の骨格構造を持ちながらも、化学構造の調整により分子鎖長を制御し、加工性や分散性に優れる特性を付与されている。また、液状であることから、熱や溶剤を必要とせずに混合・配合が可能であり、接着剤、シーラント、ゴム改質剤、タイヤ用コンパウンド、コーティング剤など、多岐にわたる産業用途に活用される。粘度や反応性官能基の設計が柔軟であるため、汎用ゴム製品の性能向上だけでなく、高機能化や環境配慮型製品への展開にも貢献する次世代マテリアルである。
液状合成ゴム業界においては、従来の工業用接着剤やシーラント分野に加え、近年では高性能タイヤ、電子材料、建材、防振材といった複数の高付加価値領域への応用が急速に拡大している。とりわけ、配合時の混練性の高さ、粘度の制御性、他素材との親和性といった特徴が評価され、ゴム・樹脂複合材料の改質剤や粘弾性制御材料としての導入が進んでいる。また、製品ごとに求められる流動性、反応性、硬化挙動などを分子設計段階で調整できる点は、用途別カスタマイズという市場ニーズに適合する。これにより、原料ゴムとしての立場から、「機能性添加剤」としての立場へと市場ポジションが変容しつつあり、材料設計力や用途展開力がメーカーの競争優位性に直結している。
液状合成ゴムは、環境配慮型の加工性改善材料としても注目されている。固形ゴムの加工に伴う高温処理や溶剤の使用を回避できるため、作業環境の改善、エネルギー消費の低減、VOC排出量の抑制など、製造現場におけるサステナビリティ対応に貢献する。さらに、硬化型液状ゴムを用いることで、常温硬化や低温硬化といった選択肢が拡がり、多様な工程条件に対応可能となる。また、液状であるために複雑形状のモールド充填や薄膜形成が容易であり、製品歩留まりの向上や製造コストの削減にも寄与する。このように、機能性だけでなく、プロセス性や環境性、経済合理性といった複数の観点から評価される材料となっており、既存材料の代替だけでなく、新たな価値創造型素材としての立ち位置を確立しつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界液状合成ゴム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53015/liquid-synthetic-rubber）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.4%で、2031年までにグローバル液状合成ゴム市場規模は6.18億米ドルに達すると予測されている。
図. 液状合成ゴム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335468&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335468&id=bodyimage2】
図. 世界の液状合成ゴム市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、液状合成ゴムの世界的な主要製造業者には、Kuraray Co., Ltd.、Cray Valley、H.B. Fullerなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。
液状合成ゴム市場の成長を牽引する要因として、まず自動車業界のEV化・軽量化ニーズが挙げられる。EVでは静音性や振動吸収性が重視され、液状ゴムの柔軟性・制振性が求められる部材への適用が進んでいる。また、軽量化の観点からも、複合材と液状ゴムの組合せによる新規構造材料の開発が注目されている。次に、電子機器・通信機器分野においては、封止材や熱伝導材料、耐水性・耐薬品性部材としての用途が拡大しており、5G・IoT時代における機能性樹脂材料の一翼を担っている。さらに、グリーンケミカルへの関心の高まりにより、バイオベース液状ゴムやリサイクル可能な架橋設計など、持続可能性を重視した製品開発も加速している。これらの要因が重層的に作用し、液状合成ゴム市場は今後も安定的かつ高機能指向で成長を遂げていくと予想される。
