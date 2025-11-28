こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
仙台市の農業家集団Punks Farmerが手掛けるいちごを、赤いスイーツで『Afternoon Tea -Strawberry Red -』【ウェスティンホテル仙台】
期間：2026年1月17日(土)〜3月13日(金) / 場所：レストラン シンフォニー(26階)
ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年1月17日(土)〜3月13日(金)の期間、赤をキーカラーにした「Afternoon Tea -Strawberry Red -(アフタヌーンティー ストロベリーレッド)」を提供いたします。スイーツには、すべて仙台市の農業家集団である株式会社Punks Farmer(パンクス ファーマー)(以下、Punks Farmer)が育てたいちご「Punks Berry(パンクスベリー)」を使用。品種ごとに適した肥料分と自然の力を活かした栽培管理を行うことで、甘く香り豊かないちごに仕上げています。
芳醇な香りを放つ白いちごをトッピングし、フレッシュないちごやジュレ、カモミールのクリームを重ねたミニパフェや、いちごを模ったいちごと菜花のムースショコラ、ハート形のクランチバーをご用意。そのほか、いちごと柑橘ジュレを載せたチョコレートプリン、いちごのゼリーと抹茶ガナッシュをサンドしたマカロン、チョコチップを練り込んだスコーンなどがティースタンドを華やかに彩ります。さらに週末限定で、当ホテルのスペシャリテ「宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ」をお召し上がりいただけます。ビーツとカカオニブのソースが、肉の旨味を引き立てます。
また、同期間、ラウンジ＆バー ホライゾンでは、Punks Farmerのいちごとチョコレートの「シーズナルパフェ 〜Punky Berry(パンキー ベリー)〜」を発売。トップには、花びらのように並べたいちごの上にアイスクリームやメレンゲをトッピングしました。
雪化粧の街並みを高層階から眺めながら、生産者の想いが詰まったいちごで、上質なティータイムをお過ごしください。
『Afternoon Tea -Strawberry Red -』について
三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING(ジン) TEA(ティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。
【メニュー】＊いちごはPunks Berryを使用
◇ティースタンドスイーツ・スコーン
いちごとカモミールのパフェ
いちごと菜花のムースショコラ
いちごとせとかのクランチバー
いちごと柑橘のチョコレートプリン
いちごと抹茶のマカロン
いちごのタルト
ストロベリースティックスコーン
◇セイボリー
オニオンスープ
生ハムといちごクリームのサンドウィッチ
スモークサーモンとビーツクリームのサラダ
チキンカチャトーラのタルティーヌ
クミン香るカリフラワーのエスプーマとコンソメジュレ
モッツァレラチーズとズワイ蟹のバジルマリネ
◇ドリンク
オリジナルモクテル
JING TEA
Ronnefeldtティーセレクション
オリジナルコーヒー など16種
◇スペシャリテ(週末のみ提供)
宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ ビーツとカカオニブのソース
https://digitalpr.jp/table_img/2731/123508/123508_web_1.png
株式会社Punks Farmer(パンクス ファーマー)について
ハイスタンダード(＝高い水準)を次の世代に繋いでいけるよう昨日より今日、今日より明日、今までの手法にとらわれず自己ベストを追求し続ける自立した「農業家」集団。激変する環境に対応するため、品種ごとに最適な肥料分に加え、微生物と月の満ち欠けなどの自然の力を取り入れることで、本来いちごが持つポテンシャルを引き出した栽培管理を実施。Punks Farmerが生み出すいちごは"Punks Berry(パンクスベリー)"と呼ばれています。
同期間におすすめの『シーズナルパフェ 〜Punky Berry(パンキー ベリー)〜』について
季節のフルーツや食材が持つ美味しさを最大限に引き出した、パティシエのイマジネーション光るシーズナルパフェ。Punks Farmerのいちごと、フランス ヴァローナ社の華やかな酸味のカカオ64%と深い味わいのカカオ72%のチョコレートを存分にお楽しみいただけます。花びらのように並べたいちごやコンフィ、チョコレートのシフォンケーキやムースなど12種類のスイーツを重ねたパフェです。
『シーズナルパフェ 〜Punky Berry〜』の概要
実施日：2026年1月17日(土)〜3月13日(金)
場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)
時間：14:00〜23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)
料金： 3,000円
※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合が
ございます。
https://digitalpr.jp/table_img/2731/123508/123508_web_2.png
ウェスティンホテル＆リゾートについて
ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりウェルネスの分野で世界をリードしてきたホスピタリティブランドとして、旅先でもゲストが快適に過ごせるよう、「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」というウェルビーイングの柱を通じてサポートします。
世界40以上の国と地域に展開する240軒を超えるホテルやリゾートでは、受賞歴のあるアイコニックな「Heavenly® Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT®」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、さまざまなウェアやシューズを貸し出す「ギアレンディングプログラム」、栄養バランスの取れた「Eat Wellメニュー」など、ウェスティンならではのウェルネス体験をお楽しみいただけます。
詳しくは www.westin.comをご覧ください。
また、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報を発信しています。
ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®(マリオット ボンヴォイ)」に参加しています。同プログラムでは、世界各地の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの特典など、多彩なメリットをご用意しています。無料での会員登録や詳細についてはmarriottbonvoy.comをご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
ウェスティンホテル仙台 TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com/
