TVerで「男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選」無料ライブ配信決定
日本代表の重要な台湾との初戦をTVerで無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、11月28日（金）および12月1日（月）に行われる「男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選」の日本代表と台湾代表をライブ配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
配信ページ：https://tver.jp/series/srxlsyum5l
配信ページ：https://tver.jp/series/srm4t11n4t
2027年にカタールで開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027」の出場を目指すアジア地区予選が開幕します。前回2023年大会では共催国として自動的に出場権を得ていた日本代表ですが、今回は自力での出場権獲得する必要があるため、熱き戦いが予想されます。
48年ぶりに自力でのパリ五輪出場権獲得に貢献した渡邊雄太選手、富樫勇樹選手など、FIBAワールドカップ2023で世界の舞台で戦った選手たちに、新メンバーも加わった日本代表の熱戦をTVerでお楽しみください。
■「男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選」配信スケジュール
・2025年11月28日（金） 18時58分〜 ライブ配信 HOME「日本vs台湾」（日本テレビ系）
・2025年12月1日（月） 19時54分〜 ライブ配信 AWAY「台湾vs日本」（テレビ朝日系）
※上記ライブ以外のコンテンツも配信予定です。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
11/28 男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選 日本vs台湾
https://tver.jp/series/srxlsyum5l
12/1 男子バスケットボール FIBAワールドカップ予選 日本×台湾
https://tver.jp/series/srm4t11n4t