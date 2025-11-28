TVerで「男子バスケットボールFIBAワールドカップ予選」無料ライブ配信決定















2027年にカタールで開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027」の出場を目指すアジア地区予選が開幕します。前回2023年大会では共催国として自動的に出場権を得ていた日本代表ですが、今回は自力での出場権獲得する必要があるため、熱き戦いが予想されます。