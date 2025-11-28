【本日発売】「PalVerse」にアニメ「ハイキュー!!」が登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、トレーディングフィギュアブランド「PalVerse(パルバース)」の新商品「PalVerse ハイキュー!! vol.2」を11月28日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。
アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターがデフォルメフィギュアになって登場！
アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターたちが、手のひらサイズのデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse(パルバース)」に登場！
11月28日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始いたしました。
ぜひゲットしてくださいね！
BOX購入特典
「PalVerse ハイキュー!! Vol.2」を下記店舗にてBOXでご購入いただきますと、1BOXごとに購入特典が付きます！
【BOX購入特典 対象店舗】
ホビーゾーン・ブシロード オンラインストア・アニメイト・ヨドバシカメラ
※BOXのご購入数1個につき、１個特典がつきます
※特典は無くなり次第、終了です
「PalVerse ハイキュー!! vol.2」概要
【価格】［PACK］1,100円(税込)［BOX］6,600円(税込)
【発売日】2025年11月28日(金)発売
【素材】本体：PVC
【種類数】全6種
（1BOXコンプリート仕様）
【仕様】クローズドパッケージ
【本体サイズ】約90mm
商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-2447/
■ラインナップは全6種類！
山口 忠
及川 徹
木兎光太郎
西谷 夕
岩泉 一
赤葦京治
「PalVerse(パルバース)」とは？
『手のひらサイズの新世界』をコンセプトにアニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現したトレーディングフィギュアブランドです。今後世界中の皆様へお届けできるよう様々な展開を行っていきます。
・公式HP
https://palverse-figure.com/
・公式X(旧：Twitter)
@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)
・公式Instagram
@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会