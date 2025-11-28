こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【人事担当者向け】障害のある新卒学生採用セミナー12月11日（木）開催【無料】 〜法定雇用率引き上げを前に、新たな採用手法の可能性を探る〜
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開すかる株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、障害のある新卒学生の採用を検討する企業向けセミナーを2025年12月11日（木）に開催いたします。
■セミナー開催の背景
2026年7月の法定雇用率の引き上げを目前に、障害者雇用の新たな取り組みを検討する企業が増えています。一方で、「経験がなく進め方がわからない」「新卒採用で何から始めればいいのか」と悩む企業も少なくありません。
現在、全国の大学・短大・高専などには約5.5万人の障害のある学生が在籍しており、企業にとっても「新卒での障害者雇用」はこれからの選択肢のひとつとして注目されています。（※）
本セミナーでは、これから障害のある新卒学生の採用を始めたい企業様に向けて、採用の全体像や押さえるべきポイント、そして実際の成功事例を分かりやすく解説します。
まずは障害のある新卒学生の採用の基礎について知っていただき、自社での可能性を探っていただく、もしくは、ほかの採用手法により注力するべきか等を判断する一助としていただけますと幸いです。
（※）独立行政法人日本学生支援機構「令和6年度（2024年度）障害のある学生の修学支援に関する実態調査」より
【こんな方におススメ】
・障害のある新卒学生の採用を検討している方
・障害のある新卒学生の採用の全体像や特徴について知りたい方
・障害者雇用における新たな打ち手を検討したい方
【開催日時】
2025年12月11日（木）13:30〜14:30（最大60分を予定）
※申込締め切り：2025年12月10日（水）18：00
※お申込みいただいた方は、見逃し配信（12/19（金）まで視聴可）のご利用が可能です。セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！
【定員】
100名（先着順）
【場所・費用】
Web会議システム「Zoomウェビナー」（無料）
※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。
【タイムスケジュール】
■13：20〜 開場
■13：30〜：セミナースタート
・新卒採用における障害者雇用の特徴や傾向
・障害のある新卒学生の所属する学校と就活パターン
・押さえておきたいポイント
・障害のある新卒学生の採用成功事例
※14：30終了予定
■お申し込み方法
以下のURLからお申込みください。
https://tinyurl.com/mdpm5562
■当日の注意事項
※企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。
※Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。
※途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。
※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください
※セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp
【Web】https://www.atgp.jp/employer
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
