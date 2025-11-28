¡ÚSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿ËÌ³¤Æ»¡Û¡È·úÀß¡ß¶âÍ»¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤È·ÐºÑ¤òºÆÁÏ¤¹¤ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òºÆÁÏ¤¹¤ë¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´¤¦Ê£¶È¥×¥í¿Íºà¤òÊç½¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©Äá²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜÂçÅµ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÃÏÊýÆÃ²½·¿Ê£¶È¥×¥í¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î³ô¼°²ñ¼ÒSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ÅÄµÈ¿¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¡ÖÃÏ°èºÆÁÏ»ö¶È¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¡ÈºÆÁÏ¡É¤¹¤ë¡×¡£
·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤ËÄ©¤àSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¶õ¤²ÈºÆÀ¸¡¦»ñ¶â½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¡¦ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤ò¿·¤¿¤ËÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊç½¸µá¿Í¥Úー¥¸¡ý
https://chiiki-zukan.com/projects/535
³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL(https://xlocal.inc/)¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÆÃ²½·¿¤ÎÊ£¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó(https://chiiki-zukan.com/)¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¸½Ìò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¿Íºà¤ÈÃÏÊý´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÁí¹ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¡ÖÃÏ°èºÆÁÏ¥Ç¥£¥Ù¥í¥×¥á¥ó¥È ¡ß ÃÏ°èºÆÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔ»ÔÉôÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÀ¸³è´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÀß¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¦¶âÍ»ÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¶õ¤²È²ÝÂê¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×ÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÁÏ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼«¼Ò¼çÆ³¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¶õ¤²È¡¦Í·µÙÃÏ³èÍÑ¡¢Ê¸²½»ñ»º¤ÎºÆÀ¸¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¡¢FTK¡ÊÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¡Ë»ñ³Ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ¶â½Û´Ä¥¹¥ー¥à¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤Ï¡È¹½ÁÛ¤«¤é¼ÂÁõ¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦FTK¡ÊÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¡Ë»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¤Î½é¹æ°Æ·ï¤Î´ë²è¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¡¦¼Â¹Ô
¡¦ÃÏ°èºÆÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ëÀß·×¡¦KPIÀßÄê¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¹½ÃÛ
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¥¹¥ー¥à¹½ÃÛ¡Ê100¼«¼£ÂÎ¤òÌÜÉ¸¡Ë
¡¦¶õ¤²È¡¦Í·µÙÃÏºÆÀ¸¤ò³Ë¤È¤·¤¿Ì±´Ö¡ß¹ÔÀ¯¤Î¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë»öÎã¤Å¤¯¤ê
¡¦ÃÏ°èÊ¸²½¤òºÆ¶½¤¹¤ëÊ£¹ç·¿»ÜÀß¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯
¤Ê¤É¡¢»ö¶È³«È¯¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÌ²¤ë»ñ¸»¤ò²ÁÃÍ¤ËÅ¾´¹¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¡ÖÃÏ°èºÆÁÏ¡×¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£·úÀß ¡ß ¶âÍ» ¡ß ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦Ê£¹çÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âXLOCAL¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃÏÊý¤Ë¤³¤½½É¤ë¤È¿®¤¸¡¢ÃÏÊý¤òµ¯ÅÀ¤ËÆüËÜ¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ÅÄ µÈ¿¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
¡È¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É
¼«Ê¬¤Î»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ö¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î»ö¤òÁÛ¤¤¡¢¼¡¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÁÛ¤¤¡¢È¯¿®¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï·úÊª¤òÁÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤Î¹½Â¤ÂÎ¤Ï100Ç¯¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
ÁÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²æ¡¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÀÕÇ¤¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
À®Ä¹¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¡È¤Þ¤Á¡É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Á¤È¿Í¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢¡Èº£¡É¤ËÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¼¡¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡È¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ÅÄ µÈ¿
ÀßÎ©¡§1990Ç¯1·î17Æü
²ñ¼ÒHP¡§https://k-soushin.co.jp/
¡ãXLOCALÂåÉ½¼èÄùÌò ºäËÜ ÂçÅµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
SOUSHIN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤¬·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤ò¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ØÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤éÆüËÜ¤Î²ÄÇ½À¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼¡¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òºÆÁÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»×ÁÛ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¶¦´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢FTK¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ¶â½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ä¶õ¤²È¡¦Í·µÙÃÏ¤ÎºÆÀ¸¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¹½ÁÛ¤ò¼ÂÁõ¤Ø¤È¿Ê¤á¤ëÅ¾´¹´ü¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀìÌçÀ¤ò¤â¤ÄÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤ÈËÌ³¤Æ»¤Î¸½¾ì¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¿·¤·¤¤»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ÏÉ¬¤º²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¡ÖÃÏ°èºÆÁÏ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âXLOCAL¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¡ä
ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏÊý´ë¶È¡£
ÃÏÊý¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¡¢ÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
ÃÏÊý´ë¶È¤¬¡¢ÃÏÊý¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î¿ÍºàÎ®Æþ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÈÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¿Íºà¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó
https://chiiki-zukan.com/
¡¦·ÇºÜ¤´¸¡Æ¤¤ÎÃÏÊý´ë¶ÈÍÍ
https://lp.chiiki-zukan.com/(https://lp.chiiki-zukan.com/company/2412-lp01)
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL(¥¯¥í¥¹¥íー¥«¥ë)¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ãæ Âç²ð¡¦ºäËÜ ÂçÅµ
ÁÏ¶È¡§2023Ç¯4·î18Æü
HP¡§https://xlocal.inc/
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬¡¢ÃÏÊý¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÉÃÏÊýÆÃ²½·¿¡É¤ÎÁí¹çHR´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàºÎÍÑ/°éÀ®»Ù±ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£/M&A»Ù±ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤¹¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤·¡¢¥Ò¥È¡¦¥«¥Í¡¦¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÄ©Àï´ë¶È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¡¢ÃÏÊý¤³¤½Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
