シリーズ4万部突破の「解法整理型の参考書」の新刊が登場！　ひらめきのつくり方がわかる、『入試問題を解くための発想力を伸ばす　解法のエウレカ　数学III・C』が発売

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月30日に『入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ 数学III・C』（竹内英人、小倉悠司・著）を発売いたしました。

■新時代の到来！ いま、数学は「解法整理型」がアツい！

「公式は覚えたはずなのに、問題が解けない……」

そんな悩みを抱える受験生の間で、いま「解法整理型」と呼ばれる新しいジャンルの参考書が注目を集めています。

そのジャンルのひとつであり、YouTubeなどのメディアでも話題の『解法のエウレカ』シリーズより、ついに新刊『解法のエウレカ 数学III・C』が発刊されました。

▲『解法のエウレカ 数学III・C』の校了直後に、シリーズ累計発行部数4万部に到達

既刊と合わせることで、高校数学の全範囲を網羅。理系の受験生にも手に取りやすいシリーズになりました。

■なぜ今、「解法整理型」が選ばれるのか？

従来の参考書は「知識のインプット」か「演習のアウトプット」のどちらかに偏りがちでした。その結果、多くの受験生が次のような壁にぶつかっていました。

「公式の使いどころ（タイミング）がわからない」

「解説を読めばわかるが、自力で解法を思いつけない」

こうした壁を乗り越えるために必要なのが、解法整理型の参考書です。

「問題文にこの条件があるときは、この解法を使う」……という思考のルールを言語化して解説。この実践的なアプローチが、多くの受験生や教育関係者から支持されています。

実際にYouTubeチャンネルを持つ有名塾でも、このシリーズは紹介されておりました。

■「HOW・WHY・PIECE」の3要素で、"ひらめく力"を覚醒させる

『解法のエウレカ』シリーズ最大の特徴は、入試問題を解くために必要な3つの要素を整理している点です。

・HOW（解法）： 具体的にどのように解くのか

・WHY（理由）： なぜその解き方を選択するのか

・PIECE（知識）： そのために必要な基礎知識は何か

この3つをセットで学ぶことで、初見の問題でも「エウレカ！（ひらめいた！）」という体験が増えていきます。

特に『数学III・C』は内容的に計算や論理が複雑になりがちですが、本シリーズでは正答への道すじを視覚的にもわかりやすく解説しています。

また、教科書レベルの基礎知識を補完する「PIECE」も充実。難易度の高い「数III・C」の内容も、スモールステップで無理なく積み上げられる構成になっています。

「解法整理」という新しい武器を手に入れて、志望校合格まで走り抜けましょう。

■著者紹介

＜竹内 英人＞

名城大学 教職センター教授。

数学教師育成のプロフェッショナル。大学院修了後に県立高校教諭として勤めた後に現職。中学校・高校の数学教員を目指す学生を指導している。

そのかたわら、全国の小学校・中学校・高校に赴き、算数や数学の出前講義も行っている。数学本来の楽しさを伝える授業に感銘を受けた生徒は数多い。生徒からは「たけちゃん先生」の愛称で親しまれている。

また、X（旧Twitter）では算数・数学のユニークな問題とその解説を紹介しており、ポストのリプライ欄でフォロワーと交流をしながら数学の楽しさを伝えている。

著書に啓林館中学校・高等学校数学教科書がある他、『Focus Gold』シリーズ（啓林館）、『共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 数学』（ラーンズ）などがある。

▶X（旧Twitter）：@takechan1414213

＜小倉 悠司＞

ZEN Study、N高等学校・S高等学校・N中等部、河合塾、すうがくぶんかなどで数学を担当。

学生時代から授業を研究し、「どのように」だけではなく「なぜ」にもこだわった授業を展開。自力で問題を解く力がつくと絶大な支持を受ける。

また、数学を根本から理解でき、「おもしろい！」と思ってもらえるように工夫し、授業・教材制作を行っている。近年は受験指導だけではなく、「数学の楽しさ」を伝えるコンテンツの制作も行っており、活動の幅を広げている。

著書に『日常学習から入試まで使える 小倉悠司のゼロから始める数学I・A』（KADOKAWA）、『試験時間と得点を稼ぐ最速計算 数学I・A／数学II・B』（旺文社）、『大学入試ここからドリルシリーズ』、『マンガでカンタン！ 中学数学は7日間でやり直せる。』（以上、Gakken）などがある。

▶X（旧Twitter）：@yuji_ogura_

みなさんも『解法のエウレカ』を読んで、「エウレカ！」の喜びを体験しませんか？ 気になった人は書店でチェックしてみてください！

［商品概要］

■『入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ 数学III・C』

著：竹内英人、小倉悠司

定価：2,475円（税込）

発売日：2025年10月30日

判型：B5／320ページ

ISBN：978-4-05-305129-5

電子版：あり

学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/1130512900(https://hon.gakken.jp/book/1130512900)

