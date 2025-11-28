シリーズ4万部突破の「解法整理型の参考書」の新刊が登場！ ひらめきのつくり方がわかる、『入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ 数学III・C』が発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月30日に『入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ 数学III・C』（竹内英人、小倉悠司・著）を発売いたしました。
■新時代の到来！ いま、数学は「解法整理型」がアツい！
「公式は覚えたはずなのに、問題が解けない……」
そんな悩みを抱える受験生の間で、いま「解法整理型」と呼ばれる新しいジャンルの参考書が注目を集めています。
そのジャンルのひとつであり、YouTubeなどのメディアでも話題の『解法のエウレカ』シリーズより、ついに新刊『解法のエウレカ 数学III・C』が発刊されました。
▲『解法のエウレカ 数学III・C』の校了直後に、シリーズ累計発行部数4万部に到達
既刊と合わせることで、高校数学の全範囲を網羅。理系の受験生にも手に取りやすいシリーズになりました。
■なぜ今、「解法整理型」が選ばれるのか？
従来の参考書は「知識のインプット」か「演習のアウトプット」のどちらかに偏りがちでした。その結果、多くの受験生が次のような壁にぶつかっていました。
「公式の使いどころ（タイミング）がわからない」
「解説を読めばわかるが、自力で解法を思いつけない」
こうした壁を乗り越えるために必要なのが、解法整理型の参考書です。
「問題文にこの条件があるときは、この解法を使う」……という思考のルールを言語化して解説。この実践的なアプローチが、多くの受験生や教育関係者から支持されています。
実際にYouTubeチャンネルを持つ有名塾でも、このシリーズは紹介されておりました。
■「HOW・WHY・PIECE」の3要素で、"ひらめく力"を覚醒させる
『解法のエウレカ』シリーズ最大の特徴は、入試問題を解くために必要な3つの要素を整理している点です。
・HOW（解法）： 具体的にどのように解くのか
・WHY（理由）： なぜその解き方を選択するのか
・PIECE（知識）： そのために必要な基礎知識は何か
この3つをセットで学ぶことで、初見の問題でも「エウレカ！（ひらめいた！）」という体験が増えていきます。
特に『数学III・C』は内容的に計算や論理が複雑になりがちですが、本シリーズでは正答への道すじを視覚的にもわかりやすく解説しています。
また、教科書レベルの基礎知識を補完する「PIECE」も充実。難易度の高い「数III・C」の内容も、スモールステップで無理なく積み上げられる構成になっています。
「解法整理」という新しい武器を手に入れて、志望校合格まで走り抜けましょう。
■著者紹介
＜竹内 英人＞
名城大学 教職センター教授。
数学教師育成のプロフェッショナル。大学院修了後に県立高校教諭として勤めた後に現職。中学校・高校の数学教員を目指す学生を指導している。
そのかたわら、全国の小学校・中学校・高校に赴き、算数や数学の出前講義も行っている。数学本来の楽しさを伝える授業に感銘を受けた生徒は数多い。生徒からは「たけちゃん先生」の愛称で親しまれている。
また、X（旧Twitter）では算数・数学のユニークな問題とその解説を紹介しており、ポストのリプライ欄でフォロワーと交流をしながら数学の楽しさを伝えている。
著書に啓林館中学校・高等学校数学教科書がある他、『Focus Gold』シリーズ（啓林館）、『共通テスト対策【実力養成】重要問題演習 数学』（ラーンズ）などがある。
▶X（旧Twitter）：@takechan1414213
＜小倉 悠司＞
ZEN Study、N高等学校・S高等学校・N中等部、河合塾、すうがくぶんかなどで数学を担当。
学生時代から授業を研究し、「どのように」だけではなく「なぜ」にもこだわった授業を展開。自力で問題を解く力がつくと絶大な支持を受ける。
また、数学を根本から理解でき、「おもしろい！」と思ってもらえるように工夫し、授業・教材制作を行っている。近年は受験指導だけではなく、「数学の楽しさ」を伝えるコンテンツの制作も行っており、活動の幅を広げている。
著書に『日常学習から入試まで使える 小倉悠司のゼロから始める数学I・A』（KADOKAWA）、『試験時間と得点を稼ぐ最速計算 数学I・A／数学II・B』（旺文社）、『大学入試ここからドリルシリーズ』、『マンガでカンタン！ 中学数学は7日間でやり直せる。』（以上、Gakken）などがある。
▶X（旧Twitter）：@yuji_ogura_
みなさんも『解法のエウレカ』を読んで、「エウレカ！」の喜びを体験しませんか？ 気になった人は書店でチェックしてみてください！
［商品概要］
■『入試問題を解くための発想力を伸ばす 解法のエウレカ 数学III・C』
著：竹内英人、小倉悠司
定価：2,475円（税込）
発売日：2025年10月30日
判型：B5／320ページ
ISBN：978-4-05-305129-5
電子版：あり
学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/1130512900(https://hon.gakken.jp/book/1130512900)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://amzn.asia/d/8jHvmgn(https://amzn.asia/d/8jHvmgn)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18329207/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18329207/)
＜電子版＞
・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWT8Q5S/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWT8Q5S/)
・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/c93352ba1f213965984e0e1a5f865fcd/(https://books.rakuten.co.jp/rk/c93352ba1f213965984e0e1a5f865fcd/)
