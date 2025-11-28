fumika『Strawberry Morning』BSよしもと4番組の12月エンディングテーマタイアップ曲に決定!!2025年12月1日～ 放送スタート

吉本興業株式会社

BSよしもとでは、4番組のエンディングタイアップを同一楽曲にして、強力に推していける音楽レーベル向けのサービス「マンスリー・パワープッシュ」を展開中。12月は、fumikaの朝のように爽やかでポップな楽曲『Strawberry Morning』に決定しました。12月1日から、BSよしもとの人気番組のエンディングソングとしてパワープレイしていきます。

【作品紹介】 「Strawberry Morning」

毎日新しく始まる朝！朝の空気のように澄んだトーンを持つfumikaのボーカルと、シンセパッド、クリーンギターの短いリフ、ドライなキックとスネアが織りなすミニマルなビートが、爽やかなグルーヴと希望を感じさせるサウンドを生み出している。

余白を活かし呼吸を広げるヴァース、ハーモニーとベースがほのかな期待感を作り出すプレコーラスを経て、メロディを誇張せず“鮮やかに”押し上げるコーラスへと展開する構成。J-POPの感性にシティポップの清涼感を加えたソロポップトラックで、fumikaの魅力的で透明感のあるボーカルが旋律をくっきりと際立たせ、楽曲に爽やかさを添えている。

【アーティストプロフィール】 fumika

レコチョクオーディション1万人の中からグランプリに選ばれメジャー・デビュー。

映画「HAYABUSA-はやぶさ-」)の主題歌 に大抜擢を受け「たいせつな光」をリリース。

2014年、鉄拳「振り子」とのコラボレーションで話題になり、リリースした「Endless Road」は動画再生回数400万回再生を記録。その強い歌声には映像クリエイターや制作プロデューサーから熱烈な指名を受け、数々のドラマ主題歌、CMソングなどをリリース。2022年、新規軸となる楽曲「ボクとキミを繋ぐモノ」を筆頭に新曲4曲を配信リリース）。

数々の著名人や聞く人を涙に包むその歌声は「魂の震える歌声」と称される。

BSよしもと『マンスリー・パワープッシュ』【対象番組】

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch) ※12月1日よりO.Aスタート

１.ブラマヨ小杉の「走れ！こすっちょ」 毎週（火）20:30～21:00 O.A（再放送あり）

２.亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる 毎週（火）20:00～20:30 O.A（再放送あり）

３.つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！ 毎週第3・4（土）23:30～24:00 O.A

４.若手創作落語の会～よしもと若手噺家による創作落語バトル！～ 毎週（土）10:30～11:00 O.A