



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は、2025年12月2日(火)～4日(木)にシェラトン都ホテル東京で開催される「Advertising Week Asia 2025」にて、セッション登壇とブース出展をいたします。

■登壇内容

テレビとDOOHが共創する「公共性」と「セレンディピティ」～東京2025世界陸上×LIVE BOARDの取り組み～

デジタル広告の過度な効率化が進む現代において、人々は「意図しない感動（セレンディピティ）」や「社会的な一体感」を失いつつあります。本セッションでは、LIVE BOARD、電通、TBSの3社が、テレビとDOOH（デジタル屋外広告）の共創によって、スポーツコンテンツを通じた新たな価値創出に挑んだ事例を紹介します。「東京2025世界陸上」の取り組みを題材に、テレビが生み出す“ライブのドキドキ感”を、DOOHがどのように“街の公共的なムード”へと再設計したのかを解説。そして、「屋外でのライブ番組宣伝」や「デイリーハイライトを含んだ番組宣伝の翌日配信」といった新たな試みを通じて、テレビとDOOHが共創する「公共性」と「セレンディピティ」について考察します。

日時：2025年12月2日(火) 16：30～17：10

場所：シェラトン都ホテル東京 醍醐 西 ROOM1

登壇者：

・dentsu Japan グロースオフィサー メディアビジネスイノベーション担当 須賀 久彌氏

・株式会社TBSテレビ スポーツ局コンテンツプロデュース部 東京2025世界陸上プロデューサー 七澤 徹氏

・株式会社 LIVE BOARD 代表取締役社長 髙木 智広

・株式会社 LIVE BOARD クライアントサービス部​ ディレクター​ 佐藤 良紀

■お申込み

https://eventregist.com/e/awasia2025_registration

■ブース出展

開催期間中、LIVE BOARDのブースを出展いたします。LIVE BOARDのサービスや、OOH市場の取り組みについて、社員がご説明いたしますのでぜひお立ち寄りください。

場所：B2F 展示エリア

■Advertising Week Asia 2025

名称：Advertising Week Asia 2025（アドバタイジング・ウィーク・アジア2025）

日程：2025年12月2日（火）～12月4日（木）

場所：シェラトン都ホテル東京 B2F

内容：キーノートを含む各種セッション、ネットワーキング、スペシャル・イベント、等

主催：Advertising Week Asia2025 実行委員会

共催：公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会(JAA)

後援：各業界団体

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。