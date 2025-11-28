【新宿店　ホットストレッチ】オープン日発表！　新宿駅西口より徒歩4分にて12月19日オープン予定！　～ホットストレッチ　新宿店～

【新宿店店】2025年　12月19日にオープン！

【店舗概要】ホットストレッチ　新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F

この度、新宿エリアにて「ホットストレッチ新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」がオープン予定となりました！！

【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5　岡本ビル5F
代表取締役社長の中野　琴佳は『Unite（https://unite7.jp/）』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
今回「ホットストレッチ 新宿店」がオープン予定！！

「ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のご案内です。
こんにちは、ホットストレッチ 新宿店です。
ホットストレッチ 新宿店では、日々の生活や仕事、年齢とともに感じる体の硬さや不調を感じませんか？？
そんなお悩みに寄り添い、プロの技術による“受けるストレッチ”で、柔軟性・姿勢・体のバランスを整えます。

店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のHPにてご確認いただけます。

ホットストレッチ　新宿店は、2025年12月19日　店舗オープン予定！！

ホットストレッチ　新宿店は、オープニングスタッフも募集中（https://hotstretch.jp/shinjuku/recruit/）！
ホットストレッチ新宿店で働いてみようかな？
とおもう方は是非お問い合わせください。

ホットストレッチ新宿店の求人ページ
https://hotstretch.jp/shinjuku/recruit/

下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
■Instagram
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
※ホットストレッチ新宿店での仕事に興味がありましたら、DMいただければと思います！

店 舗 名：ホットストレッチ　新宿店
営業時間：11：00～23：30（22：30）　年中無休　予定

配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ