「第２回“国際”食品物流EXPO」に出展 ―ＳＢＳグループの食品×海外物流サービスをご紹介―
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、12月３日（水）～12月５日（金）、幕張メッセで開催される「第２回“国際”食品物流EXPO」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたしますので、お知らせします。
本展示会は、食品に関する輸出・輸入や国内物流サービス、包装関係・輸出入コンサルなど、食品物流に特化した専門展示会です。国内外の商社、卸売業者、食品・飲料メーカー、小売業者が来場し、物流分野の課題解決や新たなビジネスの創出を目指す場となっています。
ＳＢＳグループでは、元食品メーカーの物流子会社をはじめとするグループ各社が、長年にわたり蓄積した食品物流ノウハウを生かし、多岐にわたるロジスティクスサービスを展開しております。本展示会に前回出展した際には、皆様のご支援により大変な盛況をいただきました。今回も、国内３PLから輸出入まで、幅広いサプライチェーンにおける食品物流のご相談を、当社グループのブースにて承ります。特に食品メーカーならでは流通加工を必要とされる企業様や、新たに輸出入を始めたいとお考えのお客様は是非お立ち寄りください。
第２回“国際”食品物流EXPO
＜会場＞
千葉県千葉市美浜区中瀬２－１
幕張メッセ 第8 ホール
【ＳＢＳグループ出展エリア：4-50】
＜会期＞
2025 年12 月3 日（水）～5 日（金）10：00～17：00
＜公式サイト＞
https://www.jfex.jp/foodlogix/ja-jp.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335658&id=bodyimage1】
※出展イメージ（柱の文字は実際のものと異なります）
ブースの展示を通じて、ＳＢＳグループの取り組みやサービスを一層ご理解いただけますと幸いです。皆さまのご来場をお待ちしております。
以 上
＜ＳＢＳグループ共同出展 参加社＞ ＳＢＳホールディングス株式会社
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
ＳＢＳグローバルネットワーク株式会社
ＳＢＳロジコム株式会社
ＳＢＳフレック株式会社
ＳＢＳゼンツウ株式会社
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設 立：1987年12月
代 表 者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上 場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資 本 金：39億円
売 上 高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
