｜「2026年よりPFOS・PFOA検査が義務化へ」

国内の水質問題を受け、家庭でのセルフチェック需要が高まる

近年、日本国内ではPFOSやPFOAといった有機フッ素化合物の水質汚染が各地で報告されています。こうした状況を受け、環境省は2026年4月より水道事業者に対する水質基準の改定と、水質検査の実施義務化を決定しました。特に都市部を中心に、飲用水の安全性に関する関心が急速に高まっています。

当社では、高性能浄水器ブランド「WACOMS（ワコムス）」の開発・販売に加え、一般のご家庭でも簡便に飲用水の状態を確認できる「水質検査キット」の提供をAmazonで開始いたしました。全国的に水質のばらつきが指摘される中、“自宅の水を知る”ための新たな選択肢をご提供します。

｜従来の浄水では除去が難しい“硝酸態窒素”を家庭で簡易チェック

当社販売の検査キットを用いた全国346名の結果を公表

当社が販売する水質検査キットは、PFOS・PFOAと同様に、従来の浄水方法では除去が難しい代表的物質「硝酸態窒素」の含有量を、色の変化によって簡単に確認できるものです。専用試薬に水道水を吸わせるだけで、約3分後に着色度から汚染の可能性を推定できます。

本キットを用いて、全国346名のご家庭から採取した水道水を調査したところ、地域によって明確な差が確認されました。

■調査内容

調査期間： 2025年上半期

対象： 全国346名

評価基準：

A＝安全（検出ほぼなし）

B＝中程度（注意）

C＝高濃度（要注意）

【総合結果】

全体としては、《A：34% ／ B：47% ／ C：19%》となり、全体の66%で汚染が確認される結果となりました。

エリア別では、関東を中心にC評価が高く、中部・東海、近畿、九州などでもB＋C評価が過半数を占める地域が多く見られました。一見きれいに見える水でも、生活排水・農業由来などの影響で、硝酸態窒素が検出される例が全国的に確認されています。

｜Amazonでも購入可能

自宅の飲用水を3分で確認できる水質検査キットを販売

本水質検査キットは、当社オンラインショップおよびAmazonにて販売中です。浄水器をご利用のご家庭や、市販の飲料水を購入されている方であっても、保管状況や配管の経年劣化などの要因により、汚染の可能性はゼロではありません。日頃使用する飲用水を定期的に確認する手段として、ぜひご活用ください。

《WACOMS水質検査キットの概要》

商品名：WACOMS水質検査キット（硝酸態窒素測定）

取扱先：Amazon（URLはこちら）

※WACOMS水質検査キットを用いて、実際に検査した動画はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/PFj0jCzYKJA?si=SroyHC1cfeBj7VWt

｜WACOMS｜PFAS・硝酸態窒素を高精度で除去する家庭用浄水器

当社では、飲用水の安全性に対するニーズの高まりを受け、独自フィルター技術を搭載した高性能浄水器「WACOMS」を開発しました。WACOMSは、第三者機関により PFAS（PFOS・PFOA）を99.7%(*1)以上、そして日本初・硝酸態窒素を99%(*2)以上除去することが確認されています。

0.0001ミクロンの精度で不純物を除去する浄水性能により、家庭の水道水を高いレベルで安全な飲用水へと整えます。

(*1)通常濃度の試験を実施（1500ng/L 30倍にあたる高濃度条件にて時の除去性能試験結果）

2025年11月11日国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第159号株式会社MIZUKENにて試験済み

(*2)2020年4月23日厚生労働大臣登録20条水質検査機関第212号株式会社兵庫分析センターにて試験済み

｜WACOMS｜日本の食文化に合わせた“まろやかな軟水”を実現

WACOMSは安全性の追求に加えて、日常の“おいしさ”にもこだわっています。精製した水に、天然由来のミネラルを最適バランスで添加することで、和食・お茶・コーヒーなど日本の食文化に合わせたまろやかな軟水を生成します。ご家庭で炊くご飯の甘みや出汁の引きの良さ、コーヒーのクリアな後味など、多くのユーザーから「料理が変わった」という声をいただいています。

｜参考資料

① WACOMS水質検査キット（硝酸態窒素測定）

内容：試薬5つ／カラー判定チャート／使用ガイド

検査時間：約3分

販売：Amazonおよび自社EC

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G48NHLVW/ref=mp_s_a_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.7zvio20KXjs54jJn8AsKtw.mJh4opNu945B33F0vpF1xXMqvD7H34xVFmR3k1bCNt8&dib_tag=se&m=A8T9WQLBPECSK&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&qid=1764236249&s=merchant-items&sr=1-1

自社EC：https://wacoms.jp/shop/products/detail/25

内容物：検査薬5つ・完全サポートガイドブック・カラーチャート

主な特徴：

・水を吸い込むだけで簡単に判定

・検査時間は約3分

・色の濃さで濃度を可視化

② WACOMS浄水器の概要

・通常の浄水器では除去が難しいPFAS（PFOS・PFOA）を99.7%以上、硝酸態窒素を99%以上除去。除去の精度は0.0001ミクロンレベルで、海水も真水に変える精製機能を有します。

・ph7.2の最適なバランスの自然由来のミネラルをプラスすることにより、飲用、お料理に最適な「軟水」を作ります。

・フィルターの持続性が高く、経済的かつ簡便に「究極の水」をご提供します。

｜会社概要

株式会社フォレストホームサービス

所在地：京都府京都市中京区七観音町629-1

代表者名：松盛孝司

URL：https://wacoms.jp/