レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本オンラインギャンブル市場 高速デジタルベッティング革新が加速し2033年には131億5000万米ドル規模に到達する次世代プレイヤー体験革命
日本オンラインギャンブル市場は、2024年の81億2000万米ドルから2033年には131億5000万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.5％となる見込みです。オンラインギャンブルは、インターネットを通じて提供される様々な賭け事やゲームを指し、パソコンやスマートフォン、タブレットなどの接続デバイスからアクセスできます。ユーザーはリアルマネーや仮想通貨を用いてカジノゲーム、ポーカー、ビンゴ、スポーツベッティングなどに参加でき、ライブカジノでは乱数生成やリアルタイムディーラーによって結果が決定されます。この利便性は、自宅や外出先からでもギャンブル体験を楽しめるという魅力を提供しますが、同時に依存症や金銭的損失へのリスク管理も求められています。
市場を後押しする要因
まず、スマートフォンとインターネットの普及率向上が、市場の主要な成長ドライバーです。日本では、過去10年間でモバイル端末の使用時間が3倍に増加し、1日平均106分を消費するようになっています。2022年時点でスマートフォンユーザーは約1億712万人に達し、人口の85％を占めています。2027年までには、人口の94％、約1億1,550万人がスマートフォンを利用すると予測されており、50代以上の成人も90％以上が利用していることから、幅広い世代によるオンラインギャンブルの浸透が期待されます。
さらに、政府による合法化と規制緩和も市場成長を促進しています。日本政府は統合型リゾート（IR）実施法のもとでカジノ管理委員会を設立し、公営競技やリゾート事業者を監督する体制を整えています。競馬、競輪、ボートレースなどの公営ギャンブルは特別法によって認可されており、国内外のオペレーターに市場参入の機会が提供されています。
市場成長の課題
一方で、日本オンラインギャンブル市場は依然として厳格な規制下にあります。刑法第185条により、オンラインでの賭博行為は最高50万円の罰金が科されるため、完全な自由化は進んでいません。現在もスポーツベッティングやオンラインカジノの合法化については議論が続いており、市場成長に一定の制約をもたらしています。
技術進歩による市場機会
技術の発展はオンラインギャンブル市場に新たな機会をもたらしています。日本では、ライブカジノやバーチャルリアリティ（VR）ベッティング、個別化されたゲームコンテンツなど、没入型でインタラクティブな体験が増加しています。VR技術を活用することで、ユーザーは他プレイヤーやディーラーとリアルタイムで交流でき、現実感のあるゲーム環境を楽しめます。また、ブロックチェーン技術の導入により、安全かつ透明性の高い支払いシステムが整備され、オンラインギャンブルに対する信頼向上に寄与しています。
主要企業のリスト：
● conQUIZtador
● Lucky Block
● Lilibet Casino
● Megapari Safe
● Rabona Casino
市場セグメントの分析
ゲームタイプ別では、スポーツベッティングが市場の中心となっています。特に競馬や競輪は日本文化に深く根ざしており、オンラインプラットフォームを通じて自宅や移動中でも手軽に参加できる利便性が、ユーザー拡大に貢献しています。技術とモバイル端末の普及が、オンラインスポーツベッティングの魅力をさらに高めています。
