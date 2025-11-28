学校・園の垣根を越えて「子どもの姿」を見つめて理解を深める幼保小連携・接続「つながるまなざしカフェin横浜」開催

















公益財団法人 ソニー教育財団（会長 根本章二）は2026年2月13日（金）、横浜市立立野小学校（神奈川県）を会場に、学校・園などの垣根を超え、保育者・教員が「子どもの姿」を通じて語り合う「つながるまなざしカフェin 横浜」を開催します。

当財団では、乳幼児期に育つ子どもたちの「科学する心」の芽、興味や好奇心、主体性を、小学校以降の深い学びにつなげていくためには、学校・園の互いの立場や実践についての理解を深め、尊重し、共通点を見出すことがとても重要であると考えています。本会は、現場の先生方の「幼保小連携・接続」への理解を、「子どもの姿」を見つめながら実感を持って深め、自校・自園での連携・接続のアクションを起こしていただくため、当財団の「つながるまなざし研究会」が主体となり運営します。異なる立場の先生方が共に同じ実践を見た後で、「子どもの姿」についてカジュアルに語り合うカフェ形式。「つながるまなざしカフェ」はこれまで福島、京都、愛知、仙台などで開催し、6回目の今回は150名を定員とする初の大規模開催となります。公開授業は、研究会メンバーで幼児教育について学んだ立野小学校6年生担任による理科を予定。 つながるまなざし研究会監修・ソニー幼児教育支援プログラム 審査委員でもある秋田喜代美氏（学習院大学 教授）と、寳來生志子氏（東海大学准教授）、箕輪潤子氏（武蔵野大学教授）によるトークセッションも行われます。参加費は無料。