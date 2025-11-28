株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、全国のハンズ計13店舗にて2025年12月19日(金)から2026年1月18日(日)まで「～見抜け、嘘と真実～ TVアニメ『桃源暗鬼』人狼フェア inハンズ」と題した特設売り場を展開いたします。

キービジュアル





「人狼」をコンセプトに、このイベントのために新規で描き起こされた8体のイラストを使用した商品が新登場！さらに人狼シリーズのデフォルメイラスト商品も！

また、ハンズでしか手に入らない特典もご用意してお待ちしております！





●＜先行販売商品＞









「人狼」シリーズ









「人狼デフォルメ」シリーズ





●ハンズ店舗限定の購入特典！





【特典ポストカード】





フェア展開店舗にて桃源暗鬼関連商品を1会計税込2,000円お買い上げごとに特製描き起こしポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼントいたします。





※「桃源暗鬼」関連商品をご購入のお客様が対象です。

※レシートの合算は出来ません。

※絵柄はお選び頂けません。ランダムのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。

※特典は各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。

※デザインはイメージです。





●特設HP

本キャンペーンの情報は下記特設HPにて随時更新！

https://www.tougenanki-anime-hands.com/





●特設X(旧Twitter)

本キャンペーンの情報や商品情報を下記特設X(旧Twitter)にて随時更新！

アカウント：＠tougenanm_hands





●イベント開催概要

【タイトル】～見抜け、嘘と真実～ TVアニメ『桃源暗鬼』人狼フェア inハンズ

【開催期間】2025年12月19日(金)～2026年1月18日(日)

【開催店舗】全国のハンズ 計13店舗

北海道： 札幌店

関東 ： 新宿店、渋谷店、横浜店

東海 ： 静岡店、名古屋店

関西 ： 心斎橋店、あべのキューズモール店、京都店

中国 ： 岡山店、ミナモア広島店

九州 ： 博多店、鹿児島店





＜営業時間＞店舗により異なりますので各店のHPでご確認下さい。

URL： https://info.hands.net/list/hands.html





●『桃源暗鬼』作品情報

「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」 を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。

コミックス累計部数は450万部突破、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動。第一弾として舞台「桃源暗鬼」、第二弾として TVアニメ『桃源暗鬼』 、第三弾としてスマートフォンゲーム化が発表。2025年10月より第二クール・練馬編が好評放送中。





(C)漆原侑来(秋田書店)／桃源暗鬼製作委員会