好評放送中のTVアニメ『桃源暗鬼』のフェアが全国のハンズ計13店舗にて開催決定！2025年12月19日(金)よりスタート！
株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、全国のハンズ計13店舗にて2025年12月19日(金)から2026年1月18日(日)まで「～見抜け、嘘と真実～ TVアニメ『桃源暗鬼』人狼フェア inハンズ」と題した特設売り場を展開いたします。
キービジュアル
「人狼」をコンセプトに、このイベントのために新規で描き起こされた8体のイラストを使用した商品が新登場！さらに人狼シリーズのデフォルメイラスト商品も！
また、ハンズでしか手に入らない特典もご用意してお待ちしております！
●＜先行販売商品＞
「人狼」シリーズ
「人狼デフォルメ」シリーズ
●ハンズ店舗限定の購入特典！
【特典ポストカード】
フェア展開店舗にて桃源暗鬼関連商品を1会計税込2,000円お買い上げごとに特製描き起こしポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼントいたします。
※「桃源暗鬼」関連商品をご購入のお客様が対象です。
※レシートの合算は出来ません。
※絵柄はお選び頂けません。ランダムのお渡しとなりますので、同じ絵柄が重複する可能性がございます。
※特典は各対象店舗での数量がなくなり次第終了となります。
※デザインはイメージです。
●特設HP
本キャンペーンの情報は下記特設HPにて随時更新！
https://www.tougenanki-anime-hands.com/
●特設X(旧Twitter)
本キャンペーンの情報や商品情報を下記特設X(旧Twitter)にて随時更新！
アカウント：＠tougenanm_hands
●イベント開催概要
【タイトル】～見抜け、嘘と真実～ TVアニメ『桃源暗鬼』人狼フェア inハンズ
【開催期間】2025年12月19日(金)～2026年1月18日(日)
【開催店舗】全国のハンズ 計13店舗
北海道： 札幌店
関東 ： 新宿店、渋谷店、横浜店
東海 ： 静岡店、名古屋店
関西 ： 心斎橋店、あべのキューズモール店、京都店
中国 ： 岡山店、ミナモア広島店
九州 ： 博多店、鹿児島店
＜営業時間＞店舗により異なりますので各店のHPでご確認下さい。
URL： https://info.hands.net/list/hands.html
●『桃源暗鬼』作品情報
「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」 を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。
コミックス累計部数は450万部突破、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動。第一弾として舞台「桃源暗鬼」、第二弾として TVアニメ『桃源暗鬼』 、第三弾としてスマートフォンゲーム化が発表。2025年10月より第二クール・練馬編が好評放送中。
(C)漆原侑来(秋田書店)／桃源暗鬼製作委員会