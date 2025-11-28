こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【スーパーマーケット経営層・人事責任者向け】ゼロクリック時代の新たな採用強化対策！ 現場スタッフを守り、採用力が劇的に上がる「攻めの評判管理」セミナー開催のお知らせ
〜スーパー業界で導入急増中の「kai」活用事例を公開〜
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年12月10日（水）11時30分〜12時00分にて「ゼロクリック時代の新たな採用強化対策！ 現場スタッフを守り、採用力が劇的に上がる「攻めの評判管理」〜スーパー業界で導入急増中の「kai」活用事例を公開〜」セミナーを開催いたします。
●申し込みURL： https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251210/
▼本セミナーについて
昨今、スーパーマーケット業界においては、最低賃金の上昇や物価高に伴うコスト増に加え、深刻な「人手不足」が経営を圧迫しています。多くの企業が時給アップや待遇改善を実施していますが、それでもなお「応募が来ない」「定着しない」という課題は解決していません。
その最大の要因の一つが、求職者が応募前に必ずチェックする「ネット上の口コミ」です。
シエンプレの調査によると、求職者の多くがGoogleマップや掲示板のネガティブな書き込みを見て、応募をひっそりと取りやめる「サイレント辞退」を起こしていることが判明しています。店舗側が気づかない間に、優秀な人材がデジタルの入り口で門前払いされているのです。
本セミナーでは、デジタル・クライシス対策のパイオニアであるシエンプレが、スーパーマーケット業界特有の口コミリスクを紐解き、透明性を武器にして採用力を向上させるプラットフォーム「kai」の活用術を実際の事例と共に解説いたします。
▼以下の方におすすめ
・スーパーマーケット経営層、人事責任者
ー「採用ブランディング」を強化したい方
ーネガティブな口コミについての対処法を知りたい方
▼セミナー概要
日時 ：2025年12月10日（水）11時30分〜12時00分
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 ／ 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
