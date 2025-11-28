【スーパーマーケット経営層・人事責任者向け】ゼロクリック時代の新たな採用強化対策！ 現場スタッフを守り、採用力が劇的に上がる「攻めの評判管理」セミナー開催のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

〜スーパー業界で導入急増中の「kai」活用事例を公開〜







デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年12月10日（水）11時30分〜12時00分にて「ゼロクリック時代の新たな採用強化対策！ 現場スタッフを守り、採用力が劇的に上がる「攻めの評判管理」〜スーパー業界で導入急増中の「kai」活用事例を公開〜」セミナーを開催いたします。

●申し込みURL： https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251210/

▼本セミナーについて

昨今、スーパーマーケット業界においては、最低賃金の上昇や物価高に伴うコスト増に加え、深刻な「人手不足」が経営を圧迫しています。多くの企業が時給アップや待遇改善を実施していますが、それでもなお「応募が来ない」「定着しない」という課題は解決していません。

その最大の要因の一つが、求職者が応募前に必ずチェックする「ネット上の口コミ」です。

シエンプレの調査によると、求職者の多くがGoogleマップや掲示板のネガティブな書き込みを見て、応募をひっそりと取りやめる「サイレント辞退」を起こしていることが判明しています。店舗側が気づかない間に、優秀な人材がデジタルの入り口で門前払いされているのです。

本セミナーでは、デジタル・クライシス対策のパイオニアであるシエンプレが、スーパーマーケット業界特有の口コミリスクを紐解き、透明性を武器にして採用力を向上させるプラットフォーム「kai」の活用術を実際の事例と共に解説いたします。

▼以下の方におすすめ

・スーパーマーケット経営層、人事責任者

ー「採用ブランディング」を強化したい方

ーネガティブな口コミについての対処法を知りたい方

▼セミナー概要

日時　　　：2025年12月10日（水）11時30分〜12時00分

会場　　　：オンライン

料金　　　：無料

　※競合他社 ／ 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。

　※当日はWeb会議サービス「Zoom」を使用します。

▼会社概要

社名　　：シエンプレ株式会社

代表者　：代表取締役社長　佐々木　寿郎

設立　　：2008年10月

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F

事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業

URL　　：https://www.siemple.co.jp/




関連リンク

iの視点

https://www.siemple.co.jp/isiten/