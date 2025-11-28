¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø ¸½Âå½÷À¥¥ã¥ê¥¢¸¦µæ½ê¤¬12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö½÷À¤Î¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë ¡½À¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡×¤ò³«ºÅ ¡½ ½÷À¤Î·ÐºÑÅª¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎò»ËÅª¡¦À¯ºöÅª»ëÅÀ¤«¤éºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë ¡½
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§¼Ä¸¶Áï»Ò¡Ë¤ÎÉíÂ°µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¸½Âå½÷À¥¥ã¥ê¥¢¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§±Ê°æ¶Ç»Ò¡Ë¤Ï¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö½÷À¤Î¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë ¡½À¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡×¤òÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ
¡¡½÷À¤Î·ÐºÑÅª¤Êº¤Æñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»ËÅª»ëÅÀ¡¢À¯ºöÅª»ëÅÀ¤«¤éºÆ¸¡Æ¤¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÏº¤¤Î½÷À²½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¯¡¢ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤«¤é40Ç¯¡¢½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬·ÐºÑÅª¤Ê¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤È»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Ï¡¢½÷À¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄã¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ëË¡²þÀµ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö½÷À¤Ï¤Ê¤¼»Å»ö¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢ÄÏ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀ¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡³«²ñ¤Î°§»¢
¢¼ñ»ÝÀâÌÀ¡Ê¸½Âå½÷À¥¥ã¥ê¥¢¸¦µæ½ê½êÄ¹ ±Ê°æ¶Ç»Ò¶µ¼ø¡Ë
£Âè°ìÉô¡¡¹Ö±é
¡¦½÷À¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤ÏÃ¯¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡¹Ö»Õ¡§ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê ÃæÈøÍ§µª¶µ¼ø
¡¦Êì¿Æ¤Î½¢¶È¤ÈÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¹Ö»Õ¡§ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉô²ÈÀ¯·ÐºÑ³Ø²Ê Ãæ»³¿¿½ï¹Ö»Õ
¡¦¸øÅª¿¦¶È·±Îý¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î½êÆÀÊÑ²½
¡¡¹Ö»Õ¡§ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¸½Âå¼Ò²ñ³Ø²Ê ¼þ±íÈô¶µ¼ø
¤ÂèÆóÉô¡¡Á´ÂÎÆ¤ÏÀ¡¡
¥ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
¢£»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£Æü»þ¡¦²ñ¾ì
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á15:35¡Ê12:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø ÌÜÇò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¿·Àô»³´Û1³¬Âç²ñµÄ¼¼¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÌÜÇòÂæ 1-19-10¡Ë
¢£¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï°Ê²¼ URL ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.office.com/r/zwDKS2b1d3
¢¨¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡§12 ·î15 Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢¨¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÁªÂò²ÄÇ½
¢£¸½Âå½÷À¥¥ã¥ê¥¢¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¸½Âå½÷À¥¥ã¥ê¥¢¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¶µ°é¤ÎÅÁÅý¤ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ôÌäÂê¤òÄ´ºº¸¦µæ¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï https://riwac.jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê½÷»Ò¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤·¡¢2021Ç¯¤Ë120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©½÷»ÒÂç³ØÍ£°ì¤ÎÍý³ØÉô¤òÍ¤·¡¢Ê¸ÍýÍ»¹ç¤Î¶µ°é´Ä¶¤ò¤â¤Ä½÷»ÒÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤¬Æ°¤¯¡¢À¤³¦¤¬¤Ò¤é¤¯¡£¡×¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤È¡¢¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¼«¤é¹ÔÆ°¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡Ö·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡×¤ò³«Àß¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö¿©²Ê³ØÉô¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯ÅÙ¤ËÊ¸³ØÉô2³Ø²Ê¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤òÍ½Äê¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑ³ØÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«Àß¡Ê¹½ÁÛÃæ¡Ë¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«Àß¡Ê¹½ÁÛÃæ¡Ë¤È¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÂç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ https://www.jwu.ac.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø Ë¡¿Í´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©112-8681 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÌÜÇòÂæ2-8-1
TEL¡§03-5981-3163
¥á¡¼¥ë¡§n-pr@atlas.jwu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
