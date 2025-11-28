【青山学院大学】＜陸上競技部（長距離ブロック）＞2025年12月11日（木）、「2025年度 箱根駅伝壮行会・記者会見」開催のご案内

第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）において、大会新記録で2年連続8回目の総合優勝を果たした青山学院大学 陸上競技部（長距離ブロック）は、第102回箱根駅伝に向けて日々練習を重ねています。

2025年12月11日（木）、第102回箱根駅伝に出場する同大陸上競技部（長距離ブロック）監督とエントリー選手たちによる壮行会・記者会見を青山キャンパスにて開催します。

※なお、一般の方のご来場はご遠慮いただいております。

＜青山学院大学 陸上競技部（長距離ブロック） 箱根駅伝壮行会・記者会見＞

【開催概要】

■日時：2025年12月11日（木）12：40〜14：00（メディア受付　12：10開始予定）

■場所：青山学院大学　青山キャンパス　ガウチャー・メモリアル・ホール（15号館）

キャンパスマップ　https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/aoyama.html

アクセスマップ　https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html#anchor_01

■プログラム

＜壮行会＞

（1）監督からの出場報告・選手紹介

（2）主将からの決意表明

（3）応援エール・カレッジソング　など

＜記者会見＞

（1）監督挨拶

（2）主将挨拶

（3）集合写真撮影

（4）エントリー選手共同インタビュー

【お申し込み】

取材・撮影を希望されるメディアの方は、2025年12月9日（火）までに、参加申込フォーム（ https://business.form-mailer.jp/fms/06c7b4f7265145 ）から、必ず事前にお申込みください。

【注意事項】

・最少人数での申請・ご来校にご協力をお願いいたします。事前申込が無い場合はご入場いただけません。

　※必ず取材受付番号（取材申込フォーム送信後、自動返信で通知）をお控えください。

・指定された場所、時間以外での取材・撮影は固く禁じます。

・記者会見での個別インタビューは予定されておりません。

・授業等により、選手の参加が遅れる、もしくは参加できない可能性があります。

・電源、ネット環境（有線LAN、Wi-Fi等）のご利用はできませんので、各自ご用意ください。

・会場での食事は禁止とします。

【お願い】

・駐車場スペースに限りがあるため、原則公共交通機関のご利用ください。

　中継機材が多い場合等は事前にご相談ください。（当日の依頼は対応できかねます）

・体調に不安がある場合は、ご参加をお控えください。

・ご参加者全員の名刺を各自ご用意ください。当日、受付にて名刺を頂戴いたします。

・取材者は、自社腕章をご着用のうえ、身分証明書とお名刺を携帯してください。

▼取材に関する問い合わせ先

　青山学院大学　政策・企画部　大学広報課

　TEL：03-3409-8159

　取材・撮影申し込みフォーム：　https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html

