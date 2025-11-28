こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【青山学院大学】＜陸上競技部（長距離ブロック）＞2025年12月11日（木）、「2025年度 箱根駅伝壮行会・記者会見」開催のご案内
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）において、大会新記録で2年連続8回目の総合優勝を果たした青山学院大学 陸上競技部（長距離ブロック）は、第102回箱根駅伝に向けて日々練習を重ねています。
2025年12月11日（木）、第102回箱根駅伝に出場する同大陸上競技部（長距離ブロック）監督とエントリー選手たちによる壮行会・記者会見を青山キャンパスにて開催します。
※なお、一般の方のご来場はご遠慮いただいております。
＜青山学院大学 陸上競技部（長距離ブロック） 箱根駅伝壮行会・記者会見＞
【開催概要】
■日時：2025年12月11日（木）12：40〜14：00（メディア受付 12：10開始予定）
■場所：青山学院大学 青山キャンパス ガウチャー・メモリアル・ホール（15号館）
キャンパスマップ https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/aoyama.html
アクセスマップ https://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/access.html#anchor_01
■プログラム
＜壮行会＞
（1）監督からの出場報告・選手紹介
（2）主将からの決意表明
（3）応援エール・カレッジソング など
＜記者会見＞
（1）監督挨拶
（2）主将挨拶
（3）集合写真撮影
（4）エントリー選手共同インタビュー
【お申し込み】
取材・撮影を希望されるメディアの方は、2025年12月9日（火）までに、参加申込フォーム（ https://business.form-mailer.jp/fms/06c7b4f7265145 ）から、必ず事前にお申込みください。
【注意事項】
・最少人数での申請・ご来校にご協力をお願いいたします。事前申込が無い場合はご入場いただけません。
※必ず取材受付番号（取材申込フォーム送信後、自動返信で通知）をお控えください。
・指定された場所、時間以外での取材・撮影は固く禁じます。
・記者会見での個別インタビューは予定されておりません。
・授業等により、選手の参加が遅れる、もしくは参加できない可能性があります。
・電源、ネット環境（有線LAN、Wi-Fi等）のご利用はできませんので、各自ご用意ください。
・会場での食事は禁止とします。
【お願い】
・駐車場スペースに限りがあるため、原則公共交通機関のご利用ください。
中継機材が多い場合等は事前にご相談ください。（当日の依頼は対応できかねます）
・体調に不安がある場合は、ご参加をお控えください。
・ご参加者全員の名刺を各自ご用意ください。当日、受付にて名刺を頂戴いたします。
・取材者は、自社腕章をご着用のうえ、身分証明書とお名刺を携帯してください。
▼取材に関する問い合わせ先
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL：03-3409-8159
取材・撮影申し込みフォーム： https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
