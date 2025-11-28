株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田泰二)は、2025年12月5日(金)【予定】にPLANT-6瑞穂店(所在地：岐阜県瑞穂市犀川5丁目38番地)駐車場内に、当社8店舗目となる直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 瑞穂給油所」をオープンしますのでお知らせいたします。









【PLANT GAS 瑞穂給油所 概要】

名称 ：PLANT GAS 瑞穂給油所

所在地 ：岐阜県瑞穂市犀川5丁目64番地(PLANT-6瑞穂店 敷地内)

開店日 ：2025年12月5日(金)※予定

※開店日は予告なく変更される場合がございます

営業時間：7:00～21:00(年中無休)

取扱商品：セルフサービスによる「ガソリン・軽油・灯油」、ドライブスルー洗車

給油・洗車機は、現金及びPLANT Pay、

クレジットカードがご利用いただけます

※PLANT Payとは、PLANT各店で使えるチャージ式電子マネーです





当社は「“生活のよりどころ”となる最強の生活インフラを目指す」を経営理念に掲げております。

当社の店舗にご来店されるお客様の多くはお車を利用されており、ガソリンは生活に欠かすことのできないものであります。

今回のPLANT GAS 瑞穂給油所のオープンは、当社のこの経営理念を実現したものとなります。





PLANT直営ガソリンスタンドならではの低価格を実現し、混雑時でもゆったり並べるように給油所は8レーンを備え、全てのレーンが左右給油口いずれにも対応できるようにロングホースを採用して、待ち時間の短縮を図っております。









■PLANT GAS 瑞穂給油所 オープン記念キャンペーン

【キャンペーン概要】

・ガソリンをオープン記念特価にてご提供！

期間限定での特別価格を当日発表いたします。(ホームぺージ・PLANTアプリにて発表予定)





・PLANT Payでのお支払いで給油が更にお得！

PLANT Payでお支払いいただくと、表示価格より3円／L引き(ガソリン・軽油・灯油)

実施期間：オープン日 ～ 12月31日(水)





その他にもお得なキャンペーンをご用意しておりますのでお楽しみにお待ちください。









■株式会社PLANTについて

PLANTは、サステナビリティ方針に「株主様、お客様、取引先様、従業員の皆様、地域の方々など当社を取り巻くすべてのステークホルダーの皆様との信頼の構築、更には多様性を重んじた事業活動や従業員雇用を通じ、地域社会に貢献する」を掲げております。引き続き、店舗網の地域社会発展に貢献してまいります。





社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/