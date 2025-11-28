子育てや進路の悩みに寄り添う保護者向けレッスン特集





冬休みはお子様がこれまでの学びを振り返り、苦手なことやつまずきを見直す絶好のタイミングです。一方で、受験や進路、日々のコミュニケーションなど、子どもとの向き合い方に不安を抱える親御さんも少なくありません。





そこで、株式会社わたしのお教室(本社：東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太)が運営する学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)(R)」では、「教育・子育て」をテーマに、親子に寄り添う、特別レッスンを公開しました。(2025年11月25日)子どもの可能性を伸ばすためのパーソナライズ選書レッスンや、元プロアスリートによるスポーツ進学相談など、様々なレッスンを用意しています。





【教育・子育て】親子に寄り添うレッスン特集

https://mana-tea.jp/features/7.html









■～レッスンの一例～

【全年齢OK】

子どものためのオーダーメイド選書





＜このレッスンで学べること＞

中学受験における国語の指導を通し、幼児期から思春期までに良書に出会うことの大切さを感じたという齊藤美琴先生の、大人気レッスン。

心や言葉の素地、土台になる本との出会いをお手伝いすべく、お子様のための選書をいたします。





【チャット相談】

(1) チャットにて、選書のためのパーソナルヒアリングを行います。

(2) ご希望に沿った選書をして選んだ理由や読む際のポイントを添えて、12冊の本を御提案いたします。

(3) チャットの中で、読書から読解力向上への繋げ方、読書の幅の広げ方、本選びのポイント等をご質問いただけます。





https://mana-tea.jp/teacher/1778/lesson/513.html









【保護者向け】

プロサッカー選手を目指す親子のための進路相談





＜このレッスンで学べること＞

元プロサッカー選手から住職になるという異色の経歴を持つ五藤先生。





サッカー少年少女をサポートするパパママへ。

本当にそのサポート方法で大丈夫なのか？子供は成長するのか？

先生の経験を活かし、解決に導くレッスンとなっています。





【オンラインレッスン】

5分間 自己紹介

10分間 お悩み相談

20分間 経験を生かし、アドバイス

5分間 質疑応答





https://mana-tea.jp/teacher/3360/lesson/1508.html









■「manatea(マナティー)(R)」のサービス紹介

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。

チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。





140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

manatea(マナティー)(R)公式サイト： https://mana-tea.jp/









■株式会社わたしのお教室について

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。





会社名 ： 株式会社わたしのお教室

代表者 ： 代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太

所在地 ： 東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F

コーポレートサイト ： https://www.okyoushitsu.co.jp/

公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/manatea_all/

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@manatea429





