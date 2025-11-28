立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2025年12月より、シンガポール発祥のローカルフードをアレンジした「肉骨茶(バクテー)そば」を期間限定で全店で販売いたします。本商品は2019年および2022年に好評を博した商品の再登場です。

商品概要

『肉骨茶(バクテー)そば』790円(税込)シンガポールのローカルフード「肉骨茶(バクテー)」を富士そば流に再現。現地の味に限りなく近づけた渾身の一杯です。

【肉骨茶(バクテー)】とは

肉骨茶は「バクテー」と読みます。中国語で「肉骨」は豚肉、「茶」はスープを指します。豚の骨付き肉(スペアリブなど)を漢方スパイスやニンニクとともにじっくりと煮込んだしょうゆベースのスープです。マレーシアやシンガポールではポピュラーなローカルフードであり、当社ではシンガポール発祥のこしょうたっぷりのスタイルをベースにアレンジしています。

販売期間：2025年12月予定（12月1日～31日）展開店舗：全105店舗店舗案内：https://fujisoba.co.jp/shop/※店舗により開始時期がずれる場合がございます。※また、予告なくキャンペーンが終了する場合もございます。

会社概要

会社名：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/

X(Twitter): https://x.com/fujisobar/Facebook: https://www.facebook.com/fujisoba/#富士そば