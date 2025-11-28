スマホでゲームがつくれるアプリ「Springin'（スプリンギン）」を運営する株式会社しくみデザイン（本社：福岡市、代表取締役：中村俊介）は、中部電力株式会社（本社：名古屋市、代表取締役社長：林欣吾）と共同で開催した「第2回お茶コンテスト」の受賞作品を発表しました。

本コンテストは、掛川市の名産品である「お茶」をテーマに、子どもから大人まで幅広い層のクリエイターが創造性を発揮し、オリジナルのゲーム作品を募集したものです。前回を上回るハイクオリティな作品が全国から集まり、厳正なる審査の結果、金賞3作品、銀賞7作品、そして特別賞として「茶のみやきんじろう賞」1作品が選ばれました。

■受賞作品一覧

【金賞】

副賞：静岡県産クラウンメロン、掛川茶と茶菓子、作品を紹介するオリジナルカード

■「まよっちゃ」 - たるぼ■「お茶っ葉ダイビング」 - ぱんくぅ■「お茶ねこ」 - ハッピーず 完★全★復★活★廃★止

【銀賞】

副賞：掛川茶と茶菓子、作品を紹介するオリジナルカード

■「サイッキョウのお茶作れ」 - なんだじん■「ー超脳緑茶ー【超脳緑脱出ゲーム】いろいろ修正版」 - ま■「茶道-TYA DOU- 1.0ver」 - TTMSOFT®■「じはんきおたすけ きんじろう」 - せんせい■「さらに!?お茶をもとめて」 - いかすみ■「お茶あつめ」 - にゃんこ nyannko■「お茶淹れ」 - 左藤サトウ

【茶のみやきんじろう賞】

副賞：「茶のみやきんじろう」グッズ、掛川茶と茶菓子、作品を紹介するオリジナルカード

■「はぁ～と休憩‼︎お茶葉でリラックス」 - 後藤 紗良（森村学園）

■コンテスト概要

https://www.springin.org/awards/chuden3/

名称: 中部電力×スプリンギン 第二回「お茶コンテスト」テーマ: お茶主催: 中部電力株式会社、株式会社しくみデザイン後援: 掛川市、掛川茶振興協会応募資格: プロ・アマ問わず、誰でも参加可能使用ツール: ビジュアルプログラミングアプリ「Springin'（スプリンギン）」

■ビジュアルプログラミングアプリ「スプリンギン」について

Springin’（スプリンギン）は、スマホだけでゲームやインタラクティブ作品をつくって遊べる創造プラットフォームです。絵を描いて、動きをつけて、作品を公開。創る楽しさと、作品が生まれるワクワクを、誰でも手軽に体験できます。子どもから大人まで、世界中のユーザーが作品を楽しみ合うクリエイティブ文化を育てています。作品の形はゲームにとどまらず、動く絵本やあそべるマンガなど、多彩な表現へと広がっています。また、創造性を育むツールとしての評価も高く、全国の幼稚園から大学まで幅広い教育現場でも活用されています。公式サイト：https://www.springin.org教育版サイト：https://springinclass.org

■しくみデザインについて

株式会社しくみデザインは、2005年創業の「できなかったことが楽しくできるようになる瞬間」をつくり出すクリエイティブカンパニーです。代表作「KAGURA」や「Springin’」をはじめ、エンターテインメント・教育・福祉・アートなど幅広い分野で1,500件以上のプロジェクトを手がけ、創造の喜びと新しい体験のデザインに取り組んでいます。福岡を拠点に、世界に「クリエイターを生むしくみ」を広げています。Webサイト：https://www.shikumi.co.jp/