¡Ê³ô¡ËÎ×³¤¤¬12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Î¼õ¸³Ž¥³Ø½¬»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦Î×³¤¥»¥ß¥Êー¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎ×³¤¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¡¡3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¡2024Ç¯ÅÙ¡¢¤Î¤Ù19,914Ì¾¤¬¼õ¸³¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¸ø³«ÌÏ»î¤Ç¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¢¡ÆÃ¿§¸¡ººÌÏ»î¤âÆ±Æü³«ºÅ¢¡ÊÖµÑ»þ¤ËÌµÎÁ¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤â¼Â»Ü
¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¡¡5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
①¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¤Ï¼åÅÀ¹îÉþ¤Ç³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹ÌÏ»î¡£Éü½¬¤ÈÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬½ÅÍ×
ÌÏ»î¤Ï¡Ö¼õ¤±¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖµÑ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÉü½¬¤¹¤ë»ö¤Ç¼åÅÀ¹îÉþ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡²ó¤ÎÌÏ»î¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î×³¤¤Ç¤ÏÌÏ»î¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢À¸ÅÌ¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
②¥«¥®¤ÏËÄÂç¤Ê¡Ö¼õ¸³¼Ô¥Çー¥¿¡×¡¢¤½¤ì¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë
¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¤Ï¡¢¼õ¸³¼ÔÆâ½ç°Ì¤äÀ®ÀÓ¿ä°Ü¡¢²áÇ¯ÅÙÀ¸¤ÎÆþ»î·ë²Ì¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òAI³Ø½¬¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£
③ËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¹çÈÝÈ½Äê
ÌÏ»î¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï³Ø½¬¤ÎÃ£À®ÅÙÂ¬Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Î×³¤¤Îµ¬ÌÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢Âç¤¤ÊÊì½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î½ç°Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ëµÒ´ÑÀ¤Î¹â¤¤¹çÈÝÈ½Äê¤Ï¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
④¡ÚÃæ3¡Û12/6(ÅÚ)¼õ¸³¼Ô¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÀìÍÑ¤Î¡Ö¡É¥¥ß¤Ï¥³¥ì¡É¥·ー¥È¡×¤òÈ¯¹Ô
¿ÀÆàÀîÅý°ìÌÏ»î¤ò¼õ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÌÏ»î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹½¸ ¡É¥¥ß¤Ï¥³¥ì¡É¥·ー¥È¡ÊÎ¬¤·¤Æ¥¥ß¥³¥ì¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÌÏ»î¤«¤é¤ÎÊÐº¹ÃÍ¿ä°Ü¤ÎÈæ³Ó¡¢º¹¤¬¤Ä¤¤¤¿ÌäÂê¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¸ÄÊÌ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëºý»Ò¤Ç¤¹¡£ÉÑ½ÐÌäÂê¤äÎà»÷ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆñÌä¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢º£¸å¤ÎÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¥ß¥³¥ì¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¥Çー¥¿ÆÃ¿§¸¡ºº¸Ä¿ÍÀ®ÀÓÉ½ÀµÅúÎ¨ÊÌ¸Ä¿ÍÀ®ÀÓÉ½¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¿ä°Ü¤ÈÈæ³Ó¼¡¤ÎÈ½Äê¤Þ¤Ç¤¢¤È²¿ÅÀ!¡©¥¥ß¤Î´Ö°ã¤¨ÊýÆÃ¿§¸¡ºº¤òÃÎ¤í¤¦ÉÑ½Ð¡¦Îà»÷ÌäÂê¹¶Î¬ÆñÌä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!¢¨¡É¥¥ß¤Ï¥³¥ì¡É¥·ー¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÃæ3¤Ç12/6(ÅÚ)¤Î¶µ¼¼¼õ¸³¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¢¨¾åµ¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
⑤¾ÜºÙ¤ÊÆþ»î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿ÊÏ©»ØÆ³¤ò¼Â»Ü
ÌÏ»î¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ã£À®ÅÙÂ¬Äê¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÊÆþ»î¾ðÊó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î×³¤¤Ç¤ÏÀìÌçÉô½ð¡ÖÆþ»î¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÃæ¿´¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÆþ»î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢¹â¹»¿Ê³Ø»ñÎÁ¡Ö¥´ー¥ë¤á¤¶¤·¤Æ¡×¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ðÊóÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¿ÊÏ©»ØÆ³¤òÀ¸ÅÌ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
