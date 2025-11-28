株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下当社)は、BreakingDown株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：朝倉 未来)と共同企画したパンチングマシーン｢BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE｣を全国のGiGOのお店で稼働しております。同マシーン内の｢VSファイター｣モードに12月1日(月)から朝倉未来＆朝倉海が再び登場いたします。

共同企画で実現したパンチングマシーンのモード｢VSファイター｣で朝倉未来＆朝倉海と対戦

｢BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE｣は、BreakingDown株式会社と当社が共同企画した新しいパンチングマシーンです。両社がタッグを組むことにより、｢パンチ力測定｣のみにとどまらず、エンタメ性の高いゲームモードを実現しています。｢VSファイター｣モードの搭載によって、BREAKING DOWNに出場する選手を｢パンチ力｣だけでなく｢インパクト｣｢タイミング｣の要素を加えて倒すという、今までにないゲーム内容が楽しめるようになりました。このモードには、BREAKING DOWNで活躍する選手が期間限定で登場。選手によって必要なポイントやタイミングのスピードが変化するため、多彩なスタイルで対戦できます。12月1日(月)から｢VSファイター｣モードに登場するのは、今年6月と7月に登場し大きな反響を呼んだ、BreakingDown代表の朝倉未来とその弟の朝倉海です。過去最強の強さで、クリアできないという声も多くあった2選手ですが、スピードやライフの設定を見直し、これまでよりもチャレンジしやすい選手として帰ってきました。格闘技界を牽引する朝倉兄弟との対戦を｢BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE｣でぜひお楽しみください。｢BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE｣は、現在、全国のGiGOのお店で200台稼働しております。また、同マシーンは、｢BREAKING DOWN No.1ハードパンチャー決定戦｣にも使用されています。

全国の猛者たちとパンチ力を競える｢パンチ力測定｣モード

｢BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE｣の｢パンチ力測定｣では、プレイ後に表示されるQRコードからBreakingDown特設ページへリンクすることで、全国の猛者たちとのパンチ力を競うことができます。今後は｢パンチ力測定｣によるオリジナルノベルティグッズプレゼントなど、さまざまな企画を検討しています。

筐体情報

■名称：BREAKING DOWN ハードパンチャー ARCADE■設置日：稼働中■台数：200台■設置店舗：GiGOグループのお店■https://tempo.gendagigo.jp/cts/BREAKING_DOWN-HardpancherAC/

新登場選手情報

■選手：朝倉未来＆朝倉海■登場期間：2025年12月1日(月)～■登場モード：VSファイター

BreakingDownとは

｢BreakingDown｣は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど様々なバックボーンをもった格闘家が出場し、｢1分1ラウンド｣で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメントです。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた｢BreakingDown｣という名前の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

No.1ハードパンチャー決定戦とは

BreakingDownオーディション会場に設置されたパンチングマシーンをオーディション参加者が体験。その記録をまとめた動画をKAI Channelで配信。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を｢リアルな場｣で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが｢Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！｣であり、その頭文字をとって｢GiGO(ギーゴ)｣といたしました。