アークエッジ・スペース、代表の福代が「Forbes JAPAN 起業家ランキング2026」第1位に選出

株式会社アークエッジ・スペース

超小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う株式会社アークエッジ・スペース（本社：東京都江東区、代表取締役 CEO ：福代孝良、以下「アークエッジ・スペース」）は、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が選出する「日本の起業家ランキング2026」において第1位に選出されたことをお知らせします。

本ランキングは、各界を代表する事業家・投資家による審査に基づき発表され、11月25日発売の同誌2026年1月号に掲載されています。

「日本の起業家ランキング」は、以下5つの評価基準を基に未上場スタートアップの起業家を評価・選出するものです。

・グローバルで活躍できるか

・時価総額1,000億円を超えられるか

・成功への時間軸を重視した事業の実績・成長性

・経営者・経営チームの成熟度

・社会課題解決に取り組んでいるか

詳細はForbes Japan誌ウェブサイトhttps://forbesjapan.com/をご参照ください。

■株式会社アークエッジ・スペースについて

アークエッジ・スペースは、超小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う宇宙スタートアップ企業です。

“衛星を通じて、人々により安全で豊かな未来を”実現することを目指し、今後は地球観測、船舶向け衛星通信（衛星VDES）、光通信、低軌道衛星測位等に対応した超小型衛星コンステレーションの構築を実現するとともに、月面活動にむけた衛星インフラ構築や深宇宙探査など、多様なミッションニーズに対応する宇宙の開発利用を推進します。

本社所在地：東京都江東区有明一丁目３番３３号ドーム有明ヘッドクォーター３階

代表取締役CEO：福代 孝良（ふくよ たかよし）

設立：2018年7月

WEB：https://arkedgespace.com/