「TAKASAKI CITY ROCK FES.2026」は、2024年に初開催の都市型・屋内型の大型ロックフェスで、3回目の開催となります。JR高崎駅近くの3会場「Gメッセ群馬」「高崎芸術劇場」「高崎アリーナ」と街なかが連携する群馬県最大級の音楽イベントで、2025年は総勢80組のアーティストが出演し、約3万人が来場しました。2026年も日本の音楽シーンをリードするアーティストや地元バンドが出演予定。「音楽のある街高崎」「ROCKの街高崎」を象徴する群馬県最大級の音楽イベントとして、地元・市民の皆さんはもちろん、全国の音楽ファンから愛されるフェスを目指します。Gメッセ屋外展示場では、食のイベント「TAKASAKI UMAIMON MARKET （タカサキウマイモンマーケット）」を同時開催予定。ぜひご注目ください!!

TAKASAKI CITY ROCK FES.2026■ 期日： 2026年6月27日(土)・28日(日)■ 会場： Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ及び高崎駅周辺

Official Site：https://takasakicity-rockfes.comX：https://x.com/TAKASAKICRFInstagram：https://www.instagram.com/takasakicityrockfes/YouTube：https://www.youtube.com/@TAKASAKI_CITY_ROCK_FES