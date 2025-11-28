日本作曲界の至宝、伊福部昭と貴志康一の大作が奇跡の録音で甦る！ 藤岡幸夫指揮・東京シティ・フィルの圧倒的演奏で脚光を浴びた伊福部昭「交響頌偈『釋迦』」＆貴志康一「交響曲『仏陀』」が待望のライヴCD化！

日本作曲界の至宝、伊福部昭と貴志康一の大作が奇跡の録音で甦る！ 藤岡幸夫指揮・東京シティ・フィルの圧倒的演奏で脚光を浴びた伊福部昭「交響頌偈『釋迦』」＆貴志康一「交響曲『仏陀』」が待望のライヴCD化！