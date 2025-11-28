日本作曲界の至宝、伊福部昭と貴志康一の大作が奇跡の録音で甦る！ 藤岡幸夫指揮・東京シティ・フィルの圧倒的演奏で脚光を浴びた伊福部昭「交響頌偈『釋迦』」＆貴志康一「交響曲『仏陀』」が待望のライヴCD化！
スリーシェルズは、藤岡幸夫指揮、東京シティ・フィルのCDとして「伊福部昭『釈迦』&貴志康一『仏陀』」を2025年12月14日に発売することを、11月28日に発表しました。
CDは、Amazon https://amzn.asia/d/hJsI7vI
タワーレコード https://tower.jp/article/feature_item/2025/11/26/1110
スリーシェルズ https://3scdjrl.shopselect.net/items/125996606
で販売・予約受け付けです。
スリーシェルズは、日本近代音楽史に燦然と輝く大作を、藤岡幸夫指揮・東京シティ・フィルの迫真のライヴ録音でCD化いたします。
日本を代表する作曲家・伊福部昭（1914-2006）が、自身のバレエ音楽・映画音楽を基に再構成・再作曲した壮大な合唱付きオーケストラ作品「交響頌偈『釋迦』」。
伊福部ならではの原始的・呪術的なリズムと荘厳な祈りの響きが、釈迦の生涯を鮮烈に描き出します。
夭折した天才・貴志康一（1909-1937）がベルリン・フィルで初演するために完成させた「交響曲『仏陀』」（1934）。
マーラー、ブルックナー、ワーグナー、リヒャルト・シュトラウスなどロマン派後期の豊饒な管弦楽法で、仏陀の苦悩、愛、地獄、涅槃を42分の重厚な交響曲として表現しています。
これら二曲は、日本作曲界の金字塔として近年再評価が進む傑作です。
藤岡幸夫（東京シティ・フィル首席客演指揮者）が長年温めてきたプログラムの目玉として、2025年2月14日 東京オペラシティコンサートホールと同年2月20日すみだトリフォニ－ホールで魂が震えるような名演を残しました。
あの日の熱気と感動をそのまま封じ込めた高音質ライヴ録音が、ついにCDとして完成しました。
日本の作曲家の源流・深淵に触れる、必聴の1枚。
クラシックファン、伊福部ファン、貴志康一再発見を待つすべての方へ。
【演奏】
指揮：藤岡幸夫
管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
コンサートマスター：戸澤哲夫
合唱：東京シティ・フィル・コーア（『釋迦』のみ）
合唱指揮：藤丸崇浩 （『釋迦』のみ）
【収録曲／収録時間・約80分】
伊福部昭：交響頌偈『釋迦』（約38分）
貴志康一：交響曲『仏陀』（約42分）
【仕様】
・CDタイトル 藤岡幸夫指揮、東京シティ・フィル／伊福部昭「釋迦」貴志康一「仏陀」
・品番：3SCD-0078
・価格：3,056円（税込）
・発売日：2025年12月14日（予約受付中）
・収録：2025年2月14日 東京オペラシティコンサートホール（釋迦）、2025年2月20日すみだトリフォニ－ホール（仏陀）
・録音・編集：上埜嘉雄
・発売元：スリーシェルズ
・キャッチコピー「日本作曲界の至宝が奇跡のライヴ録音で甦る！」
・バーコード：4560224350788
・協力：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、ジャパン・アーツ、日本演奏連盟、東宝ミュージック、甲南学園貴志康一記念室
・表紙絵：「十三仏図」 慶應義塾（センチュリー赤尾コレクション）より
・デザイン：瀧沼亮
曲目詳細
01-03.伊福部昭（1914-2006） 交響頌偈「釋迦」［1988-1989］
Iカピラバスツの悉達多（シッタルダ）
II.ブダガヤの降魔（ごうま）
