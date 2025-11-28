大量生成×テイスト統一を実現する「AI画像生成サービス」を提供開始 100～1000点規模のイラストを短納期・低コストで制作可能に
ホワットエバーパートナーズ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表：渡沢 農）は、生成AIを活用し、100～1000点規模のイラストを短期間で制作・納品する「AI画像生成サービス」を2025年11月27日にリリースしました。
Web制作会社・デザイン事務所・ゲーム開発・出版・SNS運用者など、大量かつテイスト統一された素材を必要とする事業者向けの受託型サービスです。
本サービスは、テーマとテイストをあらかじめ設定し、生成AIと独自の制作フローを組み合わせることで、大量のイラストを効率よく自動生成・提供する点に特徴があります。
個別依頼では難しい「大量制作の統一感」「短納期」「低コスト」を実現します。
無料でサンプル作成を受け付けています。ぜひお問い合わせください。
https://www.lancers.jp/menu/detail/1312108
■ 企業・制作現場が抱える“素材不足”を解消
書籍・Webサイト・ゲーム・広告・SNS素材など、大量の画像を短期間で制作できます。
・Web制作会社・デザイン事務所：サイトやバナー用の素材を統一テイストで
・ゲーム・VTuber事業：感情差分やキャラクターバリエーション
・出版・広告：提案資料や書籍挿絵を低コストで
・グッズ制作：ステッカー・アクスタ用のパターン量産
・SNS運用者・YouTuber：サムネ・背景素材の継続補充
教育・資料制作、漫画生成などへも順次展開予定です。
■ ホワットエバーパートナーズ株式会社とは
私たちは「Web・AI・ITを使って企業の課題を解決する」ことを使命としています。単にシステムを導入したり、見栄えの良いWebサイトを作るのではなく、企業が直面している本質的な課題を理解し、成果につながる形でサポートすることを常に意識しています。
「課題解決にこだわり、人と企業の成長を支える」を企業理念に、これからもお客様の声に耳を傾け、課題に寄り添いながら、一緒に解決へ進んでいきたいと考えています。
【お問い合わせ】
ホワットエバーパートナーズ株式会社
Mail：web@whateverpartners.co.jp
Tel：03-6824-0122
https://www.whateverpartners.co.jp/
