太古の知恵が息づくインドのアーユルヴェーダ、極力電力を使わず自然の力だけで過ごすタイの静謐な宿、森と湖に包まれて心をほどくフィンランドのサウナ――。世界には、土地ごとに異なる“癒しのかたち”が静かに育まれています。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、2025年11月、インド・タイ・フィンランドのウェルネス体験をテーマとした新規モデルプランを発表。各地の現地旅行会社が厳選した3つのモデルプランをご紹介します。異なる文化が育んだ“癒しの源泉”をめぐる、新しいウェルネスの旅がここから始まります。

◆現地旅行会社厳選！心をほどく“癒しの源泉”をめぐるモデルプラン３選！

心と身体を整えることを目的に、土地固有の知恵や自然の力を取り入れた滞在を楽しむウェルネスツーリズム。リラックスやデトックスだけでなく、文化・自然・暮らしと深く関わりながら“回復の時間”を過ごせるスタイルとして、近年さらに注目を集めています。世界の癒しのかたちは多種多様ですが、今回はその中からインドのアーユルヴェーダ、タイのエナジーフリーホテル、そしてフィンランドのサウナをピックアップし、それぞれの魅力を味わえる新規モデルプランをご紹介。毎日を頑張る自分に、小さな再生の時間を贈る旅へ出てみてはいかがでしょうか？

【1】アーユルヴェーダトリートメントで深呼吸する癒しの時間、心身の再生へ（インド・現地7日間）

世界の喧騒から離れ、心と身体を静かに整える旅――インド南西部の緑深きヒーリングヴィレッジで体験する本格アーユルヴェーダプランです。 NABH認定の本格療養施設で、医師が体質に合わせた個別処方を行うことで、ただのリゾート滞在では得られない「再生」の時間を過ごすことができます。朝のヨガ、1日2度にわたる施術、瞑想、ハーブティー、菜食の食事、そして静かな村歩き。すべてが調和するこの場では、感覚が研ぎ澄まされ、体の内側からゆっくりと整えられていくのを感じられるでしょう。心身の凝りをほどき、世界が少しだけ優しく見えるようになる―― 。このプランは、ただの休息ではなく、“深呼吸の旅”として、新しい自分を取り戻すチャンスを提供します。

**モデルプラン詳細はこちら：**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/874a5e674f31173c5b04

【2】煌めく寺院と静寂のジャングルで心を整える、癒しのタイ一人旅（タイ・現地5日間）

バンコクやカンチャナブリでの観光を経てたどり着くのは、川に浮かぶ水上コテージ。電力に頼らず、自然のリズムに合わせて暮らすエネルギーフリーの宿では、朝の光や水面の揺らぎ、鳥の声さえも、日常では気づけない心地よさとして響いてきます。過剰な設備を持たないこの静謐な空間では、ただ周囲の自然を眺め、ゆっくり呼吸することが贅沢になるほど。夜は満天の星とともに眠りにつき、朝は水面を染める薄明かりで目が覚める――自然と共に生きるとはどういうことかを、体の深部で思い出すような体験です。便利さから一歩離れ、心をニュートラルに戻すデジタルデトックスの旅。忙しない日々を送る方にこそおすすめしたいプランです。

**モデルプラン詳細はこちら：**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/8521dcfafc9b35bd048c

【3】観光ゼロ、発汗100%｜ととのうために国境を越えてきた（フィンランド・現地6日間）

ただ思いのままにサウナに身を委ねる――。このプランは、フィンランドが育んできた“サウナ文化”の深みを全身で受け止めるための、潔く、そして贅沢な旅です。七つ星評価の煙サウナ、100年以上続く公衆サウナ、海に面した木造サウナなど訪れる場所よって実に様々なタイプのサウナが待ち受け、日々の疲れや思考のノイズを汗と水で洗い流してくれます。旅のすべては“ととのう”ために設計されており、観光もその他のアクティビティも含まれていません。代わりにあるのは、繰り返される入浴と休息と移動。そのリズムのなかで、心と身体は静かに、しかし着実に緩み、整っていきます。まさに“何もしない”。けれど、その先にある“ととのう”という感覚は、いつもの旅では決して味わえない濃密なものになるでしょう。

**モデルプラン詳細はこちら：**https://www.oooh.jp/itinerary/ja/2669457c96abd55a4cdd

◆現地旅行会社がオーダーメイドのウェルネス旅をお手伝い！

創立1971年、バンコクにある老舗日系旅行代理店です。40年以上培ってきた実績と経験でお客様の訪タイ旅行をサポート致します。 当方、日タイハーフでタイに関することは熟知しており、メジャーな観光のみならず、今回ご紹介したエナジーフリーホテルをはじめとして、B級スポット、珍グルメなどのディープな観光も案内出来ます。 また音楽イベントなどイベントツアーの手配、そして旅行に付随する運転手つきレンタカー、通訳手配とった分野も承ります。 先ずはお気軽にご相談ください。

