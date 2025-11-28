【連載100話達成＆７巻発売記念！】『とくにある日々』オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中の作品、『とくにある日々』（著：なか憲人）が2025年11月28日（金）に連載100話目を迎えました。また、最新刊の第7巻が11月29日（土）に発売となります。これを記念して、10名様にオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335610&id=bodyimage1】
【キャンペーン情報】
発売を記念して、オリジナルグッズを合計10名様にプレゼントします。
■プレゼント内容
・描き下ろしイラストのアクリルスタンド
・第6巻のカバーを印刷したクリアファイル
■応募方法
（1）Xのコミプレアカウント（@heros_1101）をフォロー
（2）プレゼントキャンペーンの投稿を引用リポスト
■応募期間
2025年11月28日（金）12:00～12月12日（金）23:59まで
※応募方法の詳細はコミプレアカウントの投稿をご確認ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335610&id=bodyimage2】
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335610&id=bodyimage3】
（C）なか憲人 / ヒーローズ
『とくにある日々』7巻
著｜なか憲人
出版年月日｜2025年11月29日（土）
ISBN｜978-4-86805-124-4
版型｜B6
定価｜990円（本体価格900円）
【あらすじ】
JKがなんでもない日を楽しむ学園マンガ
仲良しＪＫのしいちゃんときみちゃんは、部活やそれ以外などの色んなことをこなしながら楽しい日々を送っていた。
体育祭や学園祭みたいなイベントがなくても、やることがありすぎるので何もなくても毎日が、とくにある日々、第７巻。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335610&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
配信元企業：株式会社ヒーローズ
